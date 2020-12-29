В Україні приступили до створення нової снайперської гвинтівки "Володар Горизонту". Відео випробувань
Київський завод "Маяк" (входить у держконцерн "Укроборонпром") розробляє нову снайперську гвинтівку високої потужності під назвою "Володар Горизонту" (Horizon's Lord).
Відео пострілу зі зброї під час її випробувань опублікували в Facebook-акаунті "Маяка" (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).
Як розповів головний конструктор підприємства Олександр Гордєєв, комплекс складається з мультикаліберної гвинтівки і високоточного далекобійної патрона 12,7х114 "НL". Про це повідомляється на сторінці "Укроборонпрому" у Facebook.
"Володар Горизонту" розроблений за участю провідних снайперів України, інженерів компанії "Володар Горизонту", заводу "Маяк", а також зарубіжних компаній. Йдеться про Bartlein Barrels Inc. (США) та АRC Ballistics (Великобританія).
І гвинтівка, і патрон запатентовані. Гордєєв зазначив, що в основу комплексу лягла ідея використовувати кулю .510" калібру (12,95 мм) у гільзі від патрона 14,5х114.
Характеристики 12,7х114 "HL":
куля матчева Solid, 750 gr;
балістичний коефіцієнт 1,18 (на швидкості 1050 м/с);
початкова швидкість 1050 м/с за довжини ствола 1000 мм.
"За сукупністю бойових характеристик патрон 12,7з114 "HL" без перебільшення можемо вважати найпотужнішим снайперсько-антиматеріальним патроном сучасності, масове використання якого можливе вже зараз на будь-якій 14,5 мм гвинтівки або в кулеметах КПВ шляхом простої заміни ствола", – сказано в повідомленні.
В "Укроборонпромі" також показали фото патронів 12,7х114 "HL", оснащених кулями з однаковою масою Б32 і Hornady A-Max. Зліва – антиматеріальна патрон, праворуч – високоточний, снайперський.
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