В Україні приступили до створення нової снайперської гвинтівки "Володар Горизонту". Відео випробувань

Київський завод "Маяк" (входить у держконцерн "Укроборонпром") розробляє нову снайперську гвинтівку високої потужності під назвою "Володар Горизонту" (Horizon's Lord).

Відео пострілу зі зброї під час її випробувань опублікували в Facebook-акаунті "Маяка" (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Як розповів головний конструктор підприємства Олександр Гордєєв, комплекс складається з мультикаліберної гвинтівки і високоточного далекобійної патрона 12,7х114 "НL". Про це повідомляється на сторінці "Укроборонпрому" у Facebook.

"Володар Горизонту" розроблений за участю провідних снайперів України, інженерів компанії "Володар Горизонту", заводу "Маяк", а також зарубіжних компаній. Йдеться про Bartlein Barrels Inc. (США) та АRC Ballistics (Великобританія).

І гвинтівка, і патрон запатентовані. Гордєєв зазначив, що в основу комплексу лягла ідея використовувати кулю .510" калібру (12,95 мм) у гільзі від патрона 14,5х114.

Характеристики 12,7х114 "HL":

куля матчева Solid, 750 gr;

балістичний коефіцієнт 1,18 (на швидкості 1050 м/с);

початкова швидкість 1050 м/с за довжини ствола 1000 мм.

"За сукупністю бойових характеристик патрон 12,7з114 "HL" без перебільшення можемо вважати найпотужнішим снайперсько-антиматеріальним патроном сучасності, масове використання якого можливе вже зараз на будь-якій 14,5 мм гвинтівки або в кулеметах КПВ шляхом простої заміни ствола", – сказано в повідомленні.

В "Укроборонпромі" також показали фото патронів 12,7х114 "HL", оснащених кулями з однаковою масою Б32 і Hornady A-Max. Зліва – антиматеріальна патрон, праворуч – високоточний, снайперський.

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