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9 листопада • оновлено в 13:05
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Волочкова кардинально змінила імідж і показала фото

4.8т Читати матеріал російською

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова розповіла своїм шанувальникам про радикальну зміну іміджу.

Про це вона написала в Instagram. Також балерина показала фото нової зачіски.

Анастасія Волочкова

Анастасія Волочкова

instagram.com/volochkova_art

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"Вона знову п'яна?" Абсолютно гола Волочкова розлютила мережу інтимним відео

Артистка постригла свої звичні для шанувальників довге волосся і залишила коротку стрижку. Вона також підкреслила, що над її новим образом працювали професійні стилісти.

"Як вам мої перевтілення?" - поцікавилася Волочкова у передплатників. Після цього під фотографією фанати відразу ж стали хвалити нову стрижку зірки.

Волочкова кардинально змінила імідж і показала фото

"Красуня Настя. Вам дуже красиво з новою стрижкою!" ","Шикарно. Стильно і стримано. При цьому дуже дорого","Вам в новому образі набагато краще! Всі ці штучні хвости вже не в моді", відзначали шанувальники балерини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова ділилася з шанувальниками вульгарним знімком, на якому була зображена зі своїм ймовірним коханцем. Вульгарне фото артистки привело в жах користувачів мережі. Багато хто припустив, що скандальна зірка публікувала його, будучи добряче п'яною.

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Особа
Анастасія Волочкова
Місце
Росія Москва
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да кому интересна эта старая мочалка?
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