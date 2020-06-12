Волкер сказав, за якої умови настане мир на Донбасі

Спецпредставник Держдепу США у справах України Курт Волкер заявив, що мир на Донбасі настане лише після того, як президент Росії Володимир Путін вирішить, що війна не варта зусиль.

Про це він повідомив під час спільної онлайн дискусії Київського безпекового форуму та Королівського Інституту міжнародних відносин Chatham House 12 червня, передає "Дзеркало тижня". За його словами, Росія через війну на сході України має лише збитки.

"Мир на Донбасі буде лише тоді, коли Путін вирішить, що війна не варта зусиль, що Росія не має з того жодного зиску, лише збитки. Репутаційні, фінансові. Росіяни не розуміють, чому їхні гроші витрачаються на знищення українців. Якщо ми цього досягнемо і Путін відступить, це означатиме мир", – сказав Волкер.

Водночас Волкер застеріг, що, на жаль, є розуміння того, що малоймовірно отримати очікуваний саме такий результат до зміни Путіним своїх намірів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що Путін хотів у 2020 році поділити Україну по Дніпру й захопити її нові території.

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