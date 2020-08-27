Когда Сергей Михалок писал свою песню "Воины света" для группы "Ляпис Трубецкой", он не подозревал, что в ней найдут себя и стоящие на украинском Майдане, и стоящие в ОРДЛО под триколором "республиканцы", и сами белорусы, стоящие с белыми шариками и розами против ОМОНа.

Наверное, так уж устроен этот мир, люди охотнее примеряют на себя белые одежды или маски супергероев, часто пряча под белые одежды кровавый подбой своих грехов.

Очень много клипов об "армии новороссии", "милиции народной республики", и даже кизяках-ихтамнетах, расстреливающих Донбасс, снято с наложением на эту песню.

"Воины света", некогда ставшие символом перемен и революции Достоинства, были нивелированы триколорадными аквафрешевскими марионетками, боевиками, отчаянно примерявшими на себя белые одежды праведников.

Но, как бы не старались "воины света новороссии" стать лучше, чище и красивее, из них, как и из их русских собратьев, лез тюремный сленг, нквдшное нутро, обосцанный подъезд, сцанные портки, боярышник и стекломой.

И как бы не демонизировала пропаганда Майдан, украинцев и ВСУ, 7 лет жизни бок о бок с "воинами стекломоя" сделали свое дело, и вчерашние восторженные домохозяйки Донбасса, бросавшие в воздух чепчики "наши мальчики-защитники-освободители", сегодня шарахаются от "защитников" и "освободителей" Донбасса.

Что же пошло не так? А все! Рожденный рыгать в подъезде, не может не нарыгать в театре.

"Русская весна 2014-го" выпустила людей из камеры морали, освободила от уз приличия, они вдохнули "дух свободы" и наконец-то выпустили из себя советское ковровое мещанское рагулье, так долго и тщательно хранившееся рядом с кравчучкой, лосинами в стразики и кассетами "Ласкового мая".

А если отойти от патетики, то попросту маргинальное общество, превалировавшее в социуме, нивелировало социальные и моральные ценности и заменило их своими понятиями.

Так как маргиналов, благодаря увеличившейся российской пропаганде стало критическое большинство, то их понятия стали превалировать над общечеловеческими ценностями.

Война вскрывает людей. Как самый острый скальпель. Она открывает шлюзы наших душ, выпускает из нас тщательно спрятанные желания, цели, задачи, любовь, боль, страхи, алмазы морали или гниль пороков, внутренних ангелов или монстров.

Война собирает людей в свои армии.

Каждый делает выбор, на стороне какого света он будет стоять.

Но, вот все годы войны мне не дает покоя вопрос, который, кстати, очень раздражает живущих в ОРДЛО:

— почему в мирных частях Украины, где ходят воинствующие нацики-правосеки-укро-фашисты-бандеровцы, не вырос уровень преступности?

— почему в "освобожденных народных республиках" люди бояться своих освободителей и 80% совершенных в ОРДЛО преступлений — это преступления, совершенные людьми в форме "батальонов народной территориальной самообороны народной милиции республик" или кизячьих корпусов в отношении мирных жителей ОРДЛО?

В сторону воинов света, стекломоя и боярки местные пророссийские жительницы больше кидают не чепчики, а взгляды, полные ненависти.

И если в 2014-2018 годах в ОРДЛО все преступления, совершаемые здесь местными террористами, а также российскими ихтамнетами, оправдывались местными жителями – "могла бы и дать защитникам", "сама виновата", "баба на то и нужна, чтобы теребить ее пилотку", "если бы тебя не изнасиловали ополченцы, тебя бы изнасиловали солдаты НАТО" — то сейчас женщины ОРДЛО, в той их части, которая еще способна жить по законам морали, пытаются как-то взывать к "защитникам-освободителям" — "нам надоело ощущать на себе ваши сальные похотливые взгляды и слышать похабные шутки".

Жаль, что жители ОРДЛО так и не поняли, что они — ресурс, корм, щит для вот этого полупьяного отребья.

Гетто и его законы дикой стаи: прав тот, у кого автомат и форма ополченца.

В данном случае от массовых расстрелов, убийств и трагедий жителей ОРДЛО спасает то, что "воины стекломоя" выходят к людям, уже приняв дозу, нюхнув, курнув, уколовшись, напившись, поэтому угомонить их в состоянии даже селяне с вилами.

Честно сказать, если бы в ОРДЛО велась настоящая партизанская война и местные жители отчаянно бы защищали свой край от триколорадных ушлепков, у последних не было бы шанса. Любая баба Люба с самогонным аппаратом и крысиным ядом могла бы уложить пару-тройку батальонов опочленцо-кизяков и даже полк "защитников".

Единичные каждодневные, скажем так, трагедии, когда от рук опочленско-кизячей-ихтамнетовской швали гибнут и те же опочленцы, и мирные жители, здесь норма. Не редкость, а норма. Понимаете это?

В ОРДЛО неотвратимо близится тот момент, когда залетающие в города на БТРах укурки будут крошить и жечь все, что попадается им на пути. Когда власть в руках критического большинства маргиналов, у мира, вернее, у цивилизации, света, добра и морали, просто нет шанса выжить.

Помните? "Весь мир насильем мы разрушим…"

Вы еще читаете Ремарка? Тогда плебс идет к вам. Шлепали шлепки шлепали…

Олена Степова для ИС

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