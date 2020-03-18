Воїни ЗСУ влаштували яскравий тролінг російським окупантам на Донбасі. Просто на передовій вони встановили манекен, переодягнений в українського солдата, і поставили на нього державний прапор.

Кумедне відео з'явилося на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Військовослужбовець з позивним Жора. Це залишили нам попередники, коли ми приїхали на ротацію. "Хибний" військовослужбовець. Ми вирішили доповнити цю точку, встановили свій державний прапор з автографами військових", – розповідає захисник України, який несе службу на позиції.

Воїн ЗСУ Скріншот відео

За його словами, одразу після появи патріотичної інсталяції ворог продемонстрував неадекватну реакцію й почав стрілянину. Однак знищити "оберіг" українських воїнів окупантам так і не вдалося.

"Перші кілька днів, чесно кажучи, думали, що зрешетять або знесуть. Але, слава Богу, наш прапор стоїть на місці, неушкоджений. Даємо адекватну відповідь. Це називається уй вам, а не Україну!" – пожартував український воїн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" втрапили у конфуз через "проукраїнське" фото. Вони опублікували у своєму пабліку пропагандистський пост про організацію бойовиками свята для ветерана Другої світової війни. Однак на світлині бойовики не заретушували шеврон ЗСУ на формі пенсіонера, а також кокарду з тризубом на його кашкеті.

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