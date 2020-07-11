Воїни ЗСУ показали суворі будні боротьби за Україну: 40-градусна спека або окопи з багном

У мережі показали короткий ролик про окопні будні воїнів ЗСУ, які на сході боронять незалежність всієї України від загарбників.

Його оприлюднили на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook, зазначивши, що траншеї на передовій стали для наших захисників "дорогами життя" – ховаючись у них, вони можуть пересуватися менш ніж у кілометрі від ворога (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Розпечений до +40 Донбас. Сьоме літо війни. Українські воїни йдуть траншеями до однієї зі своїх позицій. Десь повільніше, десь швидше, а у деяких місцях – бігом, бо ділянка проглядається ворогом. Але для них це – буденна справа", – пишуть волонтери.

Самі військові тішаться тому, що, попри всі труднощі, влітку в окопах маскуватися їм допомагає висока трава. Однак вони уже зараз готують себе до того, що восени траншеї наповняться дощовою водою та багнюкою.

"Війна триває. Просто зараз десь на Донеччині чи Луганщині траншеями йдуть бійці, пильнують ворога, щоб не допустити його на нашу територію та, врешті-решт, повернути те, що відібрали у нас російські окупанти. Пам'ятай, кому насправді важко", – звернулися у дописі із закликом до українців.

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