Воїни ЗСУ на передовій записали відеолисти до найрідніших: зворушливий кліп
У мережі з’явився зворушливий ролик із вітаннями від воїнів Збройних сил України на передовій для своїх найрідніших людей.
Його оприлюднили на сторінці "Військового телебачення України" у Facebook. У коротких зверненнях Герої запевнили, що неодмінно повернуться до тих, кого люблять, із перемогою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Я хочу передати вітання з передової насамперед своїм батькам, рідним, близьким, за якими дуже сумую. Хочу побажати всім міцного здоров’я. З нами Бог! Україна переможе! Слава Україні!" – з посмішкою сказав зовсім юний захисник.
"Оскільки ми на передовій, хочу передати привіт своїй родині, мамі, яка перебуває в Житомирі. У мене все добре, закінчиться війна, повернемося додому. Також коханій дружині, яка вдома чекає, нервує, що я тут, постійно дзвонить. Доньці своїй, якій 4 рочки тільки, яка кожного дня телефонує, питає: "Тату, коли ти будеш вдома?". Вітання доньці Златці та коханій дружині Лілі. Мамі привіт та всім знайомим, хто мене знає. Перемога буде за нами! Ми повернемось додому живі!" – перейняв естафету ще один воїн.
"Хочу передати привіт своїй коханій жінці. Ілоно, я тебе люблю. Моя малесенька кнопочко Нікусечко, скоро буду вдома, ще трошки. Хочу також передати привіт всьому Хмельницькому. Я із Хмельницького. Тримайтеся! Все буде добре! Також не забуваю про своє братство, товариші, я з вами!" – зворушливо звернувся до родини і земляків наступний герой відеолистів.
Також, користуючись нагодою, армійці обіцяли своїм рідним виконати їхні мрії та передавали теплі слова у рідні краї.
Так, один із воїнів пообіцяв сестрі разом поїхати на море, а його старший побратим передав від себе вітання з фронту на рідне Закарпаття.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка Дар'я Бура розповіла про "девіз" ЗСУ, за яким можна впізнати кожного, хто пройшов російсько-українську війну. Мова йде про фразу "Життя бентежне", яку постійно вживають захисники на фронті.