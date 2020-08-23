Воїни ЗСУ на передовій записали відеолисти до найрідніших: зворушливий кліп

У мережі з’явився зворушливий ролик із вітаннями від воїнів Збройних сил України на передовій для своїх найрідніших людей.

Його оприлюднили на сторінці "Військового телебачення України" у Facebook. У коротких зверненнях Герої запевнили, що неодмінно повернуться до тих, кого люблять, із перемогою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я хочу передати вітання з передової насамперед своїм батькам, рідним, близьким, за якими дуже сумую. Хочу побажати всім міцного здоров’я. З нами Бог! Україна переможе! Слава Україні!" – з посмішкою сказав зовсім юний захисник.

Юний захисник пообіцяв, що Україна переможе Скриншот відео

"Оскільки ми на передовій, хочу передати привіт своїй родині, мамі, яка перебуває в Житомирі. У мене все добре, закінчиться війна, повернемося додому. Також коханій дружині, яка вдома чекає, нервує, що я тут, постійно дзвонить. Доньці своїй, якій 4 рочки тільки, яка кожного дня телефонує, питає: "Тату, коли ти будеш вдома?". Вітання доньці Златці та коханій дружині Лілі. Мамі привіт та всім знайомим, хто мене знає. Перемога буде за нами! Ми повернемось додому живі!" – перейняв естафету ще один воїн.

Військовий із Житомирщини розповів, як скучив за родиною Скриншот відео

"Хочу передати привіт своїй коханій жінці. Ілоно, я тебе люблю. Моя малесенька кнопочко Нікусечко, скоро буду вдома, ще трошки. Хочу також передати привіт всьому Хмельницькому. Я із Хмельницького. Тримайтеся! Все буде добре! Також не забуваю про своє братство, товариші, я з вами!" – зворушливо звернувся до родини і земляків наступний герой відеолистів.

Воїн ЗСУ пообіцяв доні скоро повернутися додому Скриншот відео

Також, користуючись нагодою, армійці обіцяли своїм рідним виконати їхні мрії та передавали теплі слова у рідні краї.

Так, один із воїнів пообіцяв сестрі разом поїхати на море, а його старший побратим передав від себе вітання з фронту на рідне Закарпаття.

Герой пообіцяв сестрі разом поїхати на море Скриншот відео

Армієць звернувся до рідного Закарпаття Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка Дар'я Бура розповіла про "девіз" ЗСУ, за яким можна впізнати кожного, хто пройшов російсько-українську війну. Мова йде про фразу "Життя бентежне", яку постійно вживають захисники на фронті.