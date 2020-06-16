Воїни ООС врятували на передовій совенят: зворушливе відео
У мережі з'явилося відео із трьома совенятами, яких воїни Операції Об'єднаних сил врятували просто на передовій.
Кадри оприлюднили на офіційній сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. У дописі йдеться, що захисники України після чергового обстрілу ворогом позицій в Авдіївці знайшли на землі трьох пташенят сича, які випали із гнізда (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Ті, хто знає ціну навіть найменшому життю, не змогли пройти повз, і зараз ці малята живуть разом із своїми рятівниками. Тепер до звичайних занять армійців додалось ще одне – надважливе – щодня мати свіже м'ясо та знаходити черв'яків, щоб нагодувати сичів. З цим вони успішно справляються", – пишуть волонтери.
Зворушливий ролик підкорив серця українців, і вони залишили під ним понад 7 000 вподобань, близько 1 000 репостів та майже 200 коментарів з теплими словами на адресу Героїв.
"У такій м'ясорубці хлопці думають ще й про тварин і про птахів. Молодці! Добрі, чуйні, широкі серця", "Дякую вам і бережіть себе, пташенят і Україну", "Наші люди найдобріші. Вони мають велике і добре серце", "Боже, бережи Героїв", "Оберіг буде міцний, бо їх Трійця", "Ці птахи за кілька місяців уже будуть із позивними Батьківщину захищати", – пишуть люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше захисники України поділилися зворушливою історією про талісман свого підрозділу на передовій – фронтову собаку Настю. Улюблениця воїнів вже три роки несе службу з одним із батальйонів гірсько-штурмової бригади ЗСУ.