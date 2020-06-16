Воїни ООС врятували на передовій совенят: зворушливе відео

У мережі з'явилося відео із трьома совенятами, яких воїни Операції Об'єднаних сил врятували просто на передовій.

Кадри оприлюднили на офіційній сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook. У дописі йдеться, що захисники України після чергового обстрілу ворогом позицій в Авдіївці знайшли на землі трьох пташенят сича, які випали із гнізда (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Врятований воїнами маленький сич Скріншот відео

"Ті, хто знає ціну навіть найменшому життю, не змогли пройти повз, і зараз ці малята живуть разом із своїми рятівниками. Тепер до звичайних занять армійців додалось ще одне – надважливе – щодня мати свіже м'ясо та знаходити черв'яків, щоб нагодувати сичів. З цим вони успішно справляються", – пишуть волонтери.

Зворушливий ролик підкорив серця українців, і вони залишили під ним понад 7 000 вподобань, близько 1 000 репостів та майже 200 коментарів з теплими словами на адресу Героїв.

Пташенята випали з гнізда через обстріл Скріншот відео

"У такій м'ясорубці хлопці думають ще й про тварин і про птахів. Молодці! Добрі, чуйні, широкі серця", "Дякую вам і бережіть себе, пташенят і Україну", "Наші люди найдобріші. Вони мають велике і добре серце", "Боже, бережи Героїв", "Оберіг буде міцний, бо їх Трійця", "Ці птахи за кілька місяців уже будуть із позивними Батьківщину захищати", – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше захисники України поділилися зворушливою історією про талісман свого підрозділу на передовій – фронтову собаку Настю. Улюблениця воїнів вже три роки несе службу з одним із батальйонів гірсько-штурмової бригади ЗСУ.