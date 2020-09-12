Воїна ЗСУ залишили без нагороди за порятунок побратимів: мати Героя звернулася до командування

Воїн ЗСУ, який під шквальним вогнем терористів 10 березня рятував своїх побратимів, залишився без обіцяного командуванням ордену "За мужність" ІІІ ступеня.

Про кричущу несправедливість розповіла на своїй сторінці у Facebook мати захисника, яка також несе службу в лавах ЗСУ і в зоні ООС, Олена Кукла.

"З моїм сином вчинили несправедливо. Юнак, який у 18 років пішов на службу, після загибелі "баті", чоловіка, котрий його виховав. Він пішов не в тил. Він пішов служити розвідником, як "батя". Він хотів продовжити його справу. Три роки він служив розвідником. Три роки він не ховався за маминою спідницею. Він служив в окопах на передовій. Він не мав доган чи стягнень, бо завжди сумлінно виконував поставлені завдання. Він був серед тих, хто в 2019 році завоювали звання "кращий розвідувальний взвод ЗСУ", – написала жінка.

Вона також нагадала, що 10 березня її син, який пережив пекельний обстріл, проявив себе як справжній Герой, рятуючи побратимів і не думаючи про власне життя.

"В районі населеного пункту Піски було обстріляно наш автомобіль із ПТРК. 2 загиблих і 8 поранених – результат того обстрілу. Підбито автомобіль ГАЗ-66. Та тоді ніхто не писав про те, що на місці події в той самий час був ще один автомобіль. Той автомобіль рухався на зустріч. В тому автомобілі за кермом їхав мій син. Поряд з ним сидів командир розвідзагону", – розповіла Кукла.

"Я їхав за кермом, назустріч їхав наш автомобіль ГАЗ-66, ми привіталися з хлопцями, коли порівнялися. Коли розминулися, якимось десятим чуттям я відчув, я побачив, як просто нам в обличчя летить ракета. Я встиг зреагувати. Різкий оберт керма в сторону. Ракета пролетіла повз. Потім вибух позаду нас. Ракета влучила в "шишарік", потім ще одна ракета, вибух. Ми одразу кинулися рятувати своїх. Витягли всіх. Покликали допомогу, а далі – перша медична допомога, евакуація. Врятували всіх, кого могли", – поділилася жінка спогадами свого сина.

За її словами, коли вона побачила хлопця, після того, що трапилося, то жахнулася: він був увесь в крові побратимів, яких витягував із підбитого автомобіля. Через пережитий стрес юнак не спав майже добу. Тоді командувач ОТУ "Схід" генерал-майор Москальов особисто спілкувався з молодим Героєм і дав вказівку подати його на відзначення державною нагородою – орденом "За мужність" lll ступеня за порятунок життя свого командира та побратимів.

"Пройшло пів року. Спочатку мені сказали, що подання завернули із командування Сухопутних військ із аргументацією: "Це їхня робота". Потім ще не знаю, що там не складалося. Наразі знаю, що сину мають вручити медаль "За військову службу Україні". В мене ступор, нерозуміння, хто, де і на якому рівні вирішив, що мій син не достойний нагороди ордену "За мужність"? Хто, де і чому не подав чи завернув подання? Хочу поглянути в очі тому, хто вважає, що мій син не достойний чи його вчинок із порятунком життів – то просто його робота?" – поділилася військова криком душі.

Також жінка наголосила, що її родина ніколи не намагалася уникати труднощів, пов'язаних із війною. Доказом цього є хоча б те, що чоловік Кукли помер від травм, отриманих під донецьким аеропортом.

"Я тоді вже служила разом із ним. Я похоронила чоловіка, я лишилася вдовою із трьома дітками, я зі щемом в серці прийняла рішення сина про те, що він йде у військо. Всі ці роки кожного дня, кожної хвилини я живу зі страхом за життя своєї кровиночки, мого синочка. Я втратила чоловіка, я понад усе боюся втрат. Цей біль зі мною на все життя. І от тепер я хочу зрозуміти, чому так? Чому моєму сину не вручили нагороду, яку він заслужив? Чи він для цього мав загинути?" – написала мати захисника.

За її словами, коли синові пообіцяли дати нагороду, він не повірив у це й зазначив, що такі нагороди в Україні здебільшого дають лише посмертно.

"Я йому тоді відповіла: "Сину, ти – Герой". А тепер син мені сказав: "Значить, нічого визначного я не зробив". Його не оцінили, хоча тоді, коли це відбувалося, він справді не думав про жодні нагороди. Він рятував життя", – підсумувала Кукла.

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