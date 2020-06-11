Оберіг зі смерті: українців вразило фото воїна ЗСУ

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11 червня • оновлено в 05:10
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Воїн ЗСУ зробив медальйон із кулі, що ледь не вбила його: українців вразило фото

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В мережі справило враження на українців фото воїна ЗСУ із кулоном-оберегом. Захисник власноруч зробив його зі снайперської кулі, яка ледь не стала смертельною.

Світлину Героя показали на сторінці 93 ОМБр Холодного Яру ЗСУ в Facebook. За кілька годин вона встигла зібрати близько 400 вподобань і багато вдячних коментарів.

"Боєць Сергій із позивним "Ліфтер" показує кулон з кулі, яка ледь його не вбила. У минулу ротацію на позиціях біля Авдіївської промзони у Сергія намагався поцілити снайпер. Та "Ліфтера" врятував рідний кулемет. Куля вдарилася об рукоятку кулемета, оболонка злетіла, а сердечник зрикошетив у руку", – йдеться у підписі до символічного фото.

Воїн зробив кулон зі снайперської кулі, що ледь не вбила його

Воїн зробив кулон зі снайперської кулі, що ледь не вбила його

Facebook 93 ОМБр ЗСУ Холодного Яру

Зрештою воїн все ж зазнав поранення, але воно не загрожувало його життю. Відтак вилікувавшись, чоловік швидко знову став у стрій. Зараз він боронить Україну вже на позиціях неподалік Новотошківського. А оболонку від кулі, що ледь не вбила, захисник виколупав з кулемета й зробив з неї кулон, який тепер постійно носить на шиї.

Неймовірна історія бійця вразила українців і вони зворушливо звернулися до нього зі словами підтримки та вдячності.

"Тримайтесь! Все буде добре!", "Дякуємо за захист! Хай береже вас Бог!", "Дякуємо за Україну, воїни світла, воїни добра!", "Боже, допоможи нашим хлопчикам, захисти від проклятого ворога. Янгола-охоронця вам, дорогенькі", "Бережи, Господи", "Хлопці, щоб ні куля, ні осколки вас не брали. Здоров'я і якнайшвидшого миру. Аби ті чорти покинули нашу Батьківщину", "Хай Бог вас береже!", "Все буде добре, тримайся!" – пишуть патріоти.

Оберіг зі смерті: українців вразило фото воїна ЗСУ

Оберіг зі смерті: українців вразило фото воїна ЗСУ

Оберіг зі смерті: українців вразило фото воїна ЗСУ

Оберіг зі смерті: українців вразило фото воїна ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу зворушило символічне фото, зроблене на позиції 30 бригади ЗСУ в зоні бойових дій на Донбасі. На ньому зображено металевий ящик з-під набоїв, у якому захисники виростили яскраві квіти.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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