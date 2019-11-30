"Кожен ворог отримає по пиці!" Воїн ООС підірвав мережу потужним постом

Воїн Операції Об'єднаних сил Харитін Старський написав сильний пост про українську націю і закликав не боятися перед обличчям окупанта.

Своїми роздумами він поділився на сторінці в Facebook і зібрав багато схвальних коментарів.

"Кожного разу, коли пани, вельможі, бусурмани, а потім більшовики і московити збиралися поневолити український народ, вони розробляли комплексні стратегії, залучали колосальні ресурси, зганяли немислимі армії, але... Всі вони жорстко обламалися в одному. Не можна приручити бунтівних українців, це нереально. Можна спробувати вбити, але поневолити – ні", – написав Старський.

Воїн ООС підірвав мережу потужним постом про ворогів atr.ua

"Тому що ходити на Січ – в нашій крові. Палити гнобителів – в наших генах. Просто вдумайтеся, скільки разів українців намагалися знищити як націю, але ми досі є, а на наших окупантів росте буряк. Кожен ворог отримав від нас по пиці , і кожен неодмінно отримає. Тому я за нас спокійний – все йде саме так, як і повинно йти. Повірте, тут немає нічого нового, все це ми вже проходили", – додав він.

"Найголовніше – що ми разом", "Спасибі! Обнадіяв", "Спасибі, друже! Ніколи не вийде нас поховати, тому що ми – насіння", "Цей механізм вселяє в мене оптимізм!" – відповіли в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі з'явився сильний пост української волонтерки Юлії Ворони, який вона адресувала російським окупантам. У ньому дівчина нагадала про всі злочини Росії, скоєні на чужій землі, і про те, що їй ніколи не вдасться підкорити нашу країну.

Раніше ветеран АТО, письменник Валерій Ананьєв також написав про війну в Україні. Він нагадав своїм співвітчизникам про те, що єдиний шанс на незалежне існування – це життя в постійній війні проти Росії.

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