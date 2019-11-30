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1 грудня • оновлено в 06:16
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"Кожен ворог отримає по пиці!" Воїн ООС підірвав мережу потужним постом

13.3т
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Воїн Операції Об'єднаних сил Харитін Старський написав сильний пост про українську націю і закликав не боятися перед обличчям окупанта.

Своїми роздумами він поділився на сторінці в Facebook і зібрав багато схвальних коментарів.

"Кожного разу, коли пани, вельможі, бусурмани, а потім більшовики і московити збиралися поневолити український народ, вони розробляли комплексні стратегії, залучали колосальні ресурси, зганяли немислимі армії, але... Всі вони жорстко обламалися в одному. Не можна приручити бунтівних українців, це нереально. Можна спробувати вбити, але поневолитині", – написав Старський.

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Воїн ООС підірвав мережу потужним постом про ворогів

Воїн ООС підірвав мережу потужним постом про ворогів

atr.ua

"Тому що ходити на Січ – в нашій крові. Палити гнобителів в наших генах. Просто вдумайтеся, скільки разів українців намагалися знищити як націю, але ми досі є, а на наших окупантів росте буряк. Кожен ворог отримав від нас по пиці , і кожен неодмінно отримає. Тому я за нас спокійнийвсе йде саме так, як і повинно йти. Повірте, тут немає нічого нового, все це ми вже проходили", – додав він.

"Найголовнішещо ми разом", "Спасибі! Обнадіяв", "Спасибі, друже! Ніколи не вийде нас поховати, тому що минасіння", "Цей механізм вселяє в мене оптимізм!" – відповіли в коментарях.

"Кожен ворог отримає по пиці!" Воїн ООС підірвав мережу потужним постом
"Кожен ворог отримає по пиці!" Воїн ООС підірвав мережу потужним постом
"Кожен ворог отримає по пиці!" Воїн ООС підірвав мережу потужним постом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У мережі з'явився сильний пост української волонтерки Юлії Ворони, який вона адресувала російським окупантам. У ньому дівчина нагадала про всі злочини Росії, скоєні на чужій землі, і про те, що їй ніколи не вдасться підкорити нашу країну.

  • Раніше ветеран АТО, письменник Валерій Ананьєв також написав про війну в Україні. Він нагадав своїм співвітчизникам про те, що єдиний шанс на незалежне існування – це життя в постійній війні проти Росії.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас ООС
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А че, нормально мятежные в стойле угнездились,америгосам почмекивают,и гейропке дупло подставляют,история успеха нэзалэжной,а чепушильские базары и хвастовство у свидомых в генах.
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
Бабаев Бабай, куйня, ты что то хрюкнул, кадыровский отсос?)))
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Нельзя поработать? Хахаха. Вся история Украины это сплошняком рабство. Ложилась по щелчку пальцев
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
За последние два дня по рылуу получили 6 ВСУшников, сейчас лежат смердят.
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
Драго Кувалда, куйня, ты опять свинное рыло боярой залила, сучка?)))
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Славина Антонина
Славина Антонина
Драго Кувалда, это тебе так видно с сортирной дырки или у тебя кусты в болотах вЯликойИофигенной??? ааахахаха.....не старайся, тупак...
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