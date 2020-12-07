Воїн НГУ поскаржився на ігнорування сімейним лікарем симптомів COVID-19

Пресофіцер бригади швидкого реагування Національної гвардії України Харитін Старський, який перехворів на COVID-19, розповів, як йому довелося змінити сімейного лікаря після прикрого випадку. За словами воїна, медик ігнорував усі вагомі симптоми інфекції та не надавав їм значення.

Історією про свій візит до лікувального закладу захисник поділився на особистій сторінці у Facebook. Чоловік згадує, що коли увійшов до кабінету сімейного лікаря, той навіть не одразу його помітив, оскільки був зайнятий своїм мобільним телефоном.

"На щастя, медсестра швидко мене зареєструвала, проте у кабінеті не виявилося чи то принтера, чи то паперу, тому номер угоди мені написали на папірчику й урочисто вручили його зі словами: "Ось! Тримайте!". Зрозуміло, жодної угоди не підписував і навіть не тримав у руках", – згадує Старський.

Через деякий час, зазначив він, лікар таки відклав свій телефон і звернув увагу на пацієнта, запитавши, чи його щось турбує. На це нацгвардієць відповів, що має температуру, ломоту в м'язах, а також надто характерний для коронавірусу повністю відсутній нюх.

"Не дослухавши мене, лікар нервово махнув рукою: "Та це нормально! Ну, зник нюх, ну і що? З усіма буває!". Я зауважив, що мої симптоми дивовижно збігаються із симптомами COVID-19, а нюх у мене не зникав ніколи в житті, навіть коли у мене був грип, гайморит і запалення легень одночасно. На додачу я тісно контактував з двома COVID-інфікованими. У відповідь лікар знову скептично махнув рукою: "Це точно не коронавірус, а нюх може зникнути сам по собі. Це дуже часто трапляється. А навіть якщо і коронавірус, то що?" – розповів Старський.

Почувши це, воїн наполіг на проходженні ІФА-тест, але лікар знову йому відмовив. "Що там ті антитіла покажуть?! З тих тестів нічого не зрозуміло, це зовсім не доказ того, що ти хворів. Піди краще рентген легень зроби!" – згадує слова медика військовослужбовець НГУ.

"Кортіло запитати: "А ви точно лікар?". Проте я з ввічливості промовчав і пішов робити рентген. До речі, легені мене взагалі не турбували, але я про всяк опромінився. На щастя, в нашій країні безкоштовна медицина, тому плівка на рентген коштувала всього 70 грн. До речі, ПЛР-тест, який я робив на початку хвороби, виявився негативним. А потім зник нюх, і почалася весела пригода довжиною в кілька тижнів", – написав Старський.

Через деякий час діагноз захисника таки підтвердився – у його крові виявили велику кількість антитіл до коронавірусу. Втім, попри одужання, наслідки хвороби чоловікові здолати до кінця ще не вдалося. Зокрема, у нього залишилася слабкість, пітливість, втома, а також нюхові галюцинації.

"А в цілому, на четвертий тиждень після повного одужання, політ нормальний. Сімейного лікаря я про всяк випадок поміняв", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський розкритикував практикування в Україні дистанційного лікування хворих на COVID-19. Медик переконаний, що такий підхід не дає бажаного результату, адже лікар має бачити свого пацієнта для надання якісної допомоги.