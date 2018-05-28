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Вогонь повністю знищив маршрутку у Львові: з'явилися фото і відео

1.3тЧитати новину російською

У понеділок, 28 травня, у Сихівському районі Львова загорілася та згоріла дотла міська маршрутка №42.

НП сталася близько 16:30 на проспекті Червоної Калини, 109, передає ZAXID.NET.

Відзначається, що водій маршрутки помітив загоряння під капотом і спочатку намагався загасити пожежу самостійно. Полум'я розповсюдилося дуже швидко, тому він подзвонив у пожежну службу.

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"Автотранспортний засіб було припарковано поблизу кінцевої зупинки, стояв без пасажирів. Коли на місце прибули пожежники, то маршрутка практично вся була охоплена вогнем", - зазначила прес-секретар головного управління ДСНС Львівщини Христина Авдєєва.

Пожежу ліквідували через 15 хвилин після отримання виклику, але на той час вогонь встиг повністю знищити маршрутку.

Причини загоряння поки невідомі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Львові трамваї звільнили від готівкової оплати.

Місце
УкраїнаЛьвів
Об'єкти
маршруткапожежа
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