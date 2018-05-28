Вогонь повністю знищив маршрутку у Львові: з'явилися фото і відео

У понеділок, 28 травня, у Сихівському районі Львова загорілася та згоріла дотла міська маршрутка №42.

НП сталася близько 16:30 на проспекті Червоної Калини, 109, передає ZAXID.NET.

Відзначається, що водій маршрутки помітив загоряння під капотом і спочатку намагався загасити пожежу самостійно. Полум'я розповсюдилося дуже швидко, тому він подзвонив у пожежну службу.

"Автотранспортний засіб було припарковано поблизу кінцевої зупинки, стояв без пасажирів. Коли на місце прибули пожежники, то маршрутка практично вся була охоплена вогнем", - зазначила прес-секретар головного управління ДСНС Львівщини Христина Авдєєва.

Пожежу ліквідували через 15 хвилин після отримання виклику, але на той час вогонь встиг повністю знищити маршрутку.

Причини загоряння поки невідомі.

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