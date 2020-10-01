Вогонь повністю знищив кладовище на Луганщині. Фото та відео

Юрій Сергієнко Суспільство 22:23, 1.10.2020 Оновлено: 22:38, 1.10.2020

У селищі Сиротине під Сєвєродонецьком Луганської області під час лісових пожеж повністю згоріло кладовище.

Знімки наслідків пожежі опублікували в Telegram-каналі "Харків 1654". Також з'явилося і відео після події (щоб подивитися їх, доскрольте сторінку до кінця).

Пам'ятники обгоріли від пожежі.
Telegram "Харків 1654"

На кадрах видно, як обгоріли могили, пам'ятники та хрести.

Пожежа зачепила всю територію кладовища.
Telegram "Харків 1654"
Дерев'яні хрести згоріли.
Telegram "Харків 1654"
Наслідки пожежі на кладовищі.
Telegram "Харків 1654"
Наслідки пожежі на кладовищі.
Telegram "Харків 1654"
Вогонь викликав обвалення дерев.
Telegram "Харків 1654"
Кладовище розташоване в Сиротиному Луганської області.
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Луганській області в кількох районах загорілися ліси, зафіксовано 146 пожеж, із них 116 ліквідовано, вогонь спричинив вибухи боєприпасів у Станиці Луганській. Також 11 людей загинули, 17 постраждали, 120 врятовані.

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