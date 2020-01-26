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26 січня • оновлено в 07:14
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"Вогонь по всій лінії фронту!" Гіркін забив на сполох через можливий розгром "Л/ДНР"

2.5т
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Колишній командир терористів "ДНР" на Донбасі Ігор Гіркін (Стрєлков) почав розводити в мережі паніку, стверджуючи, що ті можуть бути розгромлені на Донбасі.

Так, сайти терористів поширили його заяву, зроблену в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте".

"... Протягом дня і зараз під вогнем практично вся лінія фронту. (Результати цих обстрілів будуть повідомлені пізніше)", – пише він.

Ігор Гіркін

Ігор Гіркін

ТАСС

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За його словами, під вогнем нібито виявилося селище Ясна, розташоване на околиці непідконтрольної Україні Ясинуватої.

Про втрати Стрєлков не повідомляє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією пресцентру ООС, у п'ятницю, 25 січня, на війні за незалежність на Донбасі отримав поранення один український військовослужбовець.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Теги
терористи "ДНР" ДНР
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