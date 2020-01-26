"Вогонь по всій лінії фронту!" Гіркін забив на сполох через можливий розгром "Л/ДНР"

Колишній командир терористів "ДНР" на Донбасі Ігор Гіркін (Стрєлков) почав розводити в мережі паніку, стверджуючи, що ті можуть бути розгромлені на Донбасі.

Так, сайти терористів поширили його заяву, зроблену в забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте".

"... Протягом дня і зараз під вогнем практично вся лінія фронту. (Результати цих обстрілів будуть повідомлені пізніше)", – пише він.

Ігор Гіркін ТАСС

За його словами, під вогнем нібито виявилося селище Ясна, розташоване на околиці непідконтрольної Україні Ясинуватої.

Про втрати Стрєлков не повідомляє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією пресцентру ООС, у п'ятницю, 25 січня, на війні за незалежність на Донбасі отримав поранення один український військовослужбовець.

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