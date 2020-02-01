"Вогонь і попіл чекає на людей": старець з Ірану передбачив швидкий кінець світу

Протягом п'яти років на людство чекає кінець світу, який настане через масові виверження вулканів.

Такий прогноз зробив іранський старець Салман Салехігударза, якого в країні вважають провидцем, повідомляється на сайті НТВ.

Ніби на підтвердження пророцтва на Філіппінах нещодавно прокинувся другий за величиною вулкан Тааль.

Виверження вулкана Тааль РІА Новости

"Людина стала ворогом людини. Все, що відбувається на Землі, – все залежить від людських рук. Самі себе знищуємо. Незабаром на Сході прокинуться вулкани. І це буде не Божа воля. Це буде реакція Землі на те, що ми тут творимо. І з кожним роком це буде все помітніше", – вважає Салехігударза.

На думку "провидця", людству залишилося недовго. "Протягом найближчих п'яти років в світі буде велика кількість вивержень. Вогонь і попіл чекає дуже багатьох людей", – зауважив іранець.

Виверження вулкана Тааль twitter.com/rosiechaeng

Він вважає, що "все піде прахом, якщо людство не схаменеться", оскільки "Земля реагує на те, що ми з нею робимо".

Наслідки виверження вулкана Тааль Anna Ortiz/Vice

Наслідки виверження вулкана Тааль twitter.com/gocavite

Нагадаємо, вулкан Тааль прокинувся 12 січня, викинувши в небо стовп попелу, який досягав близько кілометра у висоту. Владі довелося закрити міжнародний аеропорт Маніли і евакуювати три населених пункти в провінції Багангас з населенням понад 80 тисяч людей.

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