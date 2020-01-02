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2 січня • оновлено в 12:01
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Вогненна заграва на небі: опубліковано барвисте фото зимових Карпат

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У мережі опублікували барвисте фото світанку, зроблене в українських Карпатах на вершині гори Піп Іван.

Знімок в Facebook опублікував Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 8:15 02.01.2020р. на г. Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер північно-західний 15 м/с., пориви до 25 м/с., температура навколишнього середовища -7°С", – йдеться у зведенні .

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На фото показаний світанок в горах: яскраве сонце, що сходить над засніженими схилами. Схожий знімок був також зроблений на горі днем раніше.

Фото за 2 січня

Фото за 2 січня

Facebook Чорногорський ГПСП

Фото за 1 січня

Фото за 1 січня

Facebook Чорногорський ГПСП

Як повідомляв OBOZREVATEL, на горі Піп Іван в українських Карпатах сфотографували унікальне оптичне явище – брокенський привид.

Відзначимо, що лише в кінці грудня Карпати вкрилися товстим шаром снігу. Це перші за довгий час суттєві зимові опади, оскільки грудень видався аномально теплим.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Тег
Карпати
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