"Воду з повітря!" Окупанти дали маразматичну пораду засихаючому Криму

В окупованому Криму російські вчені запропонували місцевим жителям вирішувати проблему з дефіцитом води, використовуючи її по другому колу – брати зі стічних вод або отримувати з повітря.

Черговий маразм видав на пресконференції директор російського НДІ сільського господарства Криму Володимир Паштецький, передають "РИА Новости" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На його переконання, це також забезпечить ресурсом, якого так не вистачає, с/г півострова і допоможе опалювати цілі міста.

Володимир Паштецкій запропонував Криму брати воду зі стічних вод або отримувати з повітря

"Для забезпечення водою сільського господарства необхідно вдатися до очищення стічних вод. Не можна, щоб потік води просто скидався в море або затоку й не використовувався для сільського господарства", – заявив Паштецький.

Таку "очищену воду" він запропонував використовувати для опалення міст та районів півострова. Адже незважаючи на дефіцит опадів, підкреслив фахівець, води в населених пунктах Криму достатньо. А основною гарантією питного балансу є підземні води.

"Також можна отримувати воду з повітря за допомогою конденсації на глибині чотирьох-п'яти метрів", – запропонував директор с/г інституту.

Інші ж вчені заявили, що безконтрольне викачування води з підземних джерел може привести до багатьох екологічних проблем. Зокрема, до формування депресійних лійок і зменшення водних потоків.

Висловлення Володимира Паштецького про "воду з повітря" – на відео з 19-ї хвилини:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Росією Криму злетіли ціни на продукти харчування, а вода, яка раніше надходила з материкової частини України, виявилася в дефіциті.

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