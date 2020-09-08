Крим опинився на межі катастрофи через брак води: навіщо Кремль осушив півострів

З 7 вересня в анексованому Росією Криму ввели погодинне постачання питної води. Жителі Сімферополя, Бахчисарая і ще 39 довколишніх населених пунктів тепер будуть отримувати її лише вранці та ввечері. Окупаційна влада в особі т. зв. глави Сергія Аксьонова стверджує, що це трапилося через посуху й обміління водоймищ. Однак українські експерти запевняють, що води для кримчан вистачає навіть у найбільш посушливий період, проблема в іншому.

Чи опиниться півострів на межі катастрофи і що буде робити Кремль для вирішення проблеми – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Крим переживає одну з наймасштабніших засух

Про те, що цього року Крим зіткнеться з гострим браком води через відсутність опадів, Аксьонов говорив ще на початку літа. Усього на півострові 23 великих водосховища, об'ємом близько 399 млн кубів. На початок червня вони були наповнені лише на 90 млн кубів, це рекордно низький показник, а до кінця літа виявилися на межі висихання. На початку вересня воду стали подавати за графіком, так розпочався третій, найжорстокіший етап обмежень для населення. Споживання води з 450 тис. кубометрів знизилося вчетверо – до 100 тисяч.

"У Криму завжди були проблеми з водою. Цього року вони загострилися не тільки через посуху, а тому що окупанти використовують питну воду на військові потреби виробництва заводів "Кримський титан "і" Кримсода". До того ж ще й маніпулюють, мовляв, щоб вирішити проблему води, Україна повинна подати її до Криму по Північно-Кримському каналу. Так кримчани виявилися заручниками в руках окупантів", – пояснила в коментарі OBOZREVATEL мешканка півострова і українська публіцистка Лариса Волошина.

"Проблема з водою в Криму буде існувати доти, доки звідти не забереться російський президент Володимир Путін. А сьогоднішніх можливостей у РФ не вистачає для вирішення водної проблеми", – запевнив OBOZREVATEL український політик Андрій Сенченко, який три терміни працював віцепрем'єром кримського уряду.

За його словами, для місцевого населення води в Криму досить. У вигляді поверхневих стоків півострів отримує приблизно 1 млрд кубів води, плюс пів мільярда з підземних горизонтів. Загалом це півтора мільярда кубів води на рік. У найбільш посушливий рік її менше на 20%. Кримчанам для потреб необхідно 100 млн кубів – тобто в 12-15 разів менше, ніж наявно. Але щоб зібрати поверхневі стоки, очистити їх і подати як готову воду населенню, потрібні певні інвестиції, на які Росія сьогодні не здатна.

А тепер найголовніше: на наявні джерела водопостачання суттєво збільшили навантаження не менше ніж 600 тисяч росіян, яких у Крим перевезли з російської глибинки.

"Самих колонізаторів, яких туди завезли і які вважають, що приїхали до Криму назавжди, 300 тисяч осіб. Додаємо ще 100 тисяч військовослужбовців і членів їхніх сімей. А цього літа через закриті кордони в Крим поїхали ще й російські туристи. Загалом набереться не менше ніж 600 тисяч осіб, а то й мільйон. Усе це збільшує навантаження на водопостачання на 50%, через що води стало дуже не вистачати", – запевнив Сенченко.

Політик переконаний, якщо Росія хоче вирішити водну проблему швидко – насамперед повинна припинити незаконний туризм. А щоб кардинально впоратися з нею, Путін просто повинен податися з Криму.

Воду в Криму почали подавати за графіком

"Але замість цього Росія постійно хоче корумпувати нашу владу, намагаючись то за гроші, то за політичні обміни змусити Україну подати воду. І так буде завжди. Але українське суспільство не дозволить ні цій владі, ні наступній піти на такий крок. Вода в Крим повернеться тільки тоді, коли він повернеться до складу України", – запевнив Сенченко.

Росія тисне на Україну через ООН

Ще з початку літа Росія через різні міжнародні майданчики намагається вплинути на Україну відкрити Північно-Кримський канал і почати водопостачання. Через цей канал до анексії Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді. Канал з'єднує головне русло Дніпра з островом. У 2014-му поставки води припинили, а окупанти почали поповнювати запаси з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Через посуху останніх років і забезпечення водою насамперед військових об'єктів води в Криму стало критично не вистачати.

Однак замість того, щоб дати її населенню, Москва звинувачує офіційний Київ у "знищенні прав людини". Експрокурор окупованого Криму, а зараз депутат нелегітимної Держдуми Росії Наталія Поклонська поскаржилася на Україну в Організацію Об'єднаних Націй. Мовляв, це Київ незаконно позбавив кримчан прісної питної води. На це представниця управління верховного комісара ООН з прав людини Елізабет Троссел відповіла, що "за забезпечення жителів анексованого Криму питною водою повинні відповідати як Україна, так і Росія. Однак головна відповідальність лежить саме на Росії".

Крим повернувся на 50 років назад

Керівник моніторингової групи "Інституту чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко переконаний, що ніякої катастрофи з водою в Криму немає, півострів просто повернувся на 50 років назад. Вода в кранах, крім Ялти та Алушти, буде по кілька годин на день, а влітку ще рідше. Тому, найімовірніше, її возитимуть залізничними цистернами з Росії через Кримський міст по Керченській протоці, а далі будуть розвозити по мікрорайонах міста автомобільними цистернами.

Саму воду кримчанам відтепер подають за графіком, а окупаційна влада порадила людям витрачати не більше ніж 4 літри води на добу для приготування їжі й пиття, стільки ж на гігієнічні потреби й до 18 літрів на санітарні.

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