Дівчинка померла в день народження: у Харкові суд 9 років не може покарати водія-вбивцю

У Харкові батьки загиблої дев'ять років тому під колесами "Москвича" 14-річної Ані Пасіки домагаються покарання для водія-вбивці. Вина цієї людини доведена, однак ніякого покарання він так і не поніс. Вбивця дочки весь цей час живе неподалік, проходить повз убитих горем батьків. Однак досі не тільки не був позбавлений прав, не відбув термін, він навіть не відшкодував жодної копійки моральної шкоди.

Детальніше про безкарність за смерть дитини читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Харків'янка Ганна Пасіка померла в свій день народження, 28 квітня. Цього дня їй виповнилося 14 років. На могильній табличці так і написано дві однакові дати: народилася 28 квітня 1997, померла 28 квітня 2011 року. А з фотографії дивиться зовсім юне обличчя.

Той останній день народження в її короткому житті повністю змінив життя її родини. Тепер усі дев'ять років її батьки борються за те, щоб хоч якось покарати вбивцю дочки. 49-річний водій Сергій Щ., чий "Москвич" на величезній швидкості збив дівчинку, за весь цей час не тільки не відбув покарання. Його ні на день не закривали в СІЗО і навіть не позбавляли водійських прав. Він так і працює приватним таксистом.

Той фатальний день мама Ані Пасіки Наталія Токарєва згадує з комом у горлі. "Я була вдома з молодшою маленькою дочкою. О восьмій вечора старша, Анюта, завжди вже вдома. Було пів на восьму і я набрала її, запитала: "Ти де?" Вона тоді відповіла, що гуляє з племінницею на стадіоні. Він тут у нас неподалік, там усі діти зазвичай гуляють. Я покликала її додому. "Добре", – відповіла дочка. А трохи пізніше подзвонили сусіди і сказали, що Аню збила машина", – розповідає Наталя.

На місце аварії помчав чоловік Наталії. Пізніше встановили, що "Москвич" їхав зі швидкістю понад 100 км/год. У ті дні був Великдень, і водій дуже поспішав забрати пасажирів із вокзалу. Дівчинка лежала на дорозі з розбитою головою, а кросівки валялися в стороні. Чомусь винуватець аварії переніс тіло дитини, хоча не мав права цього робити. Сказав, щоб звільнити проїжджу частину.

Дівчинка пролежала в лікарні три дні. Робити операцію лікарі не наважилися – занадто сильним був набряк мозку. У свій день народження Ганна померла.

Сім'я Ганни і водій-вбивця живуть практично по сусідству. "Майже щодня бачимо його, ходимо одними дорогами. Дуже боляче, коли ти бачиш, як під'їжджає й посміхається тобі в очі ця людина. Ми його обличчя впізнаємо з десятків у потоці автомобілів. Хоч він і змінює машини, все одно відразу впізнаємо його", – каже Наталя.

А якось мама загиблої дівчинки побачила водія біля школи, де вчиться її молодша дочка. "Він просто там стояв. Хоча ніхто з його дітей там не вчиться. У мене серце впало. Якось від нього прозвучала фраза, мовляв, дивись, у тебе ж ще й молодша дочка є. Мабуть, він так вирішив впливати на мене психологічно. Адже він знає, що я постійно ворушу слідство", – переживає Наталя.

Ще в 2011 році справу про смертельну ДТП було передано в суд. Засідання постійно відкладалися. Винуватець з'явився тільки на першому суді. Він навіть не прийшов на винесення вироку. "Виявляється, так можна було. На вироку була тільки його адвокатка, промовляла полум'яні промови. У результаті водій потрапив під амністію Януковича через те, що в нього є малолітні діти. Мабуть, тому всі й тягнули", – зітхає мама загиблої дівчинки.

Водій не був покараний, він не побував в СІЗО і його навіть не позбавляли прав. За даними Наталії, він досі займається приватним перевезенням. "Є свідки, та й ми ходили і знімали. Мабуть, він під'єднаний до якоїсь службі таксі. Тому що лунає дзвінок, і він відразу сідає в машину і їде. Свій "Москвич" він по частинах якось виніс зі штрафмайданчика, купив інший "Москвич", тепер їздить на старій "Ауді". А ми, зрозумівши, що ніякої кримінальної відповідальності ця людина не понесе за смерть нашої дочки, подали цивільний позов. Щоб він хоча б поніс матеріальне покарання. Сума за теперішніх часів смішна, трохи більше ніж 70 тисяч гривень. Але цього він платити не хоче", – продовжує Наталя.

За словами Токарєвої, рішення про відшкодування матеріального збитку судом було ухвалено. Виконавча служба навіть їздила описувати якесь його майно. Але нічого в нього не вилучали. І тепер справа знову повернулася в поліцію до слідчого.

"Ні прокурор, ні слідчі нічого робити не хочуть. Прокурор якісь накази віддає, але нічого з мертвої точки не рухається. Пишемо скарги, приходять відписки: прокурору винесли догану, слідчому догану, а результату так і немає. Уже двічі нашу справу закривали, до того ж ніяких повідомлень нам не приходило.

Приходжу в поліцію, а мені кажуть: "Вашу справу закрито". "Як закрито?!" Мені знову: "Та ви заспокойтесь, досить уже". Ні, я не заспокоюся, не дочекаються, я продовжую боротися. Ця людина могла уникнути зіткнення, там було куди звернути. Він міг розбити машину, але врятувати мою дочку! Він цього не зробив. Його вина доведена, а ось покарання дев'ять років немає. Хоч якесь покарання ця людина повинна понести", – впевнена Наталя.