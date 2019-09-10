Таксист відвіз до лісу і зґвалтував: як працюють популярні сервіси в Україні

В Україні за кермом таксі можна зустріти водіїв із кримінальним минулим і наркозалежних. Uclon, Uber не перевіряють медичні довідки і беруть на роботу практичного будь-кого.

Самі таксисти також піддаються нападам із боку пасажирів, їх навіть убивають. Як кажуть деякі учасники цього ринку, в Україні не працюють закони, які мали б захистити обидві сторони.

Детальніше про те, коли і чому небезпечно користуватися сервісами таксі – у матеріалі OBOZREVATEL.

У таксі може піти працювати людина з туберкульозом

Рада збирається розглянути законопроєкт "Про таксі", який розробив Офіс ефективного регулювання (очолюваний чинним прем'єром). Причому організація існує на гроші ЄС, а в обговоренні закону брали участь Uber і Uklon. Хоча у європейських країнах Uber забороняють, штрафують або обмежують. Так, наприклад, минулого року проти Uber збунтувалися водії Барселони і Мадрида. А в Україні ж, навпаки, пропонують легалізувати хаос.

Якщо цей законопроєкт підтримають депутати, то ринок таксі тепер на законних підставах піде в тінь: ні таксометрів, ні ліцензій, ні перевірок, ні медичного обстеження не буде. У такому разі за кермом може опинитися людина, засуджена за насильство. Або людина з інвалідністю.

Глава Всеукраїнської таксомоторної асоціації Андрій Антонюк вважає, що на ринку таксі і зараз відбувається хаос.

"Держава зобов'язана захищати як пасажирів, так і водіїв, але вони цього не роблять, закони не працюють. Таксистом сьогодні може піти працювати навіть людина, хвора на туберкульоз. І людина, яка вже не раз сиділа, і наркоман, алкозалежний. Людина з поганим зором, із поганим слухом. Тому на пасажирів нападають, ґвалтують. Одна з причин, що з'явилися сервіси таксі, які абсолютно не перевіряють, кого беруть на роботу і не несуть відповідальності ні за що. Вони просто надають послуги таксі і все", – вважає Антонюк.

Хоча слід зазначити, що і до появи сервісів в Україні ринок таксі був зруйнований. З'являлися десятки, якщо не сотні компаній, чиї диспетчери сиділи на кухні вдома і просто приймали замовлення. Точно так само ніхто не стежив за тим, в якому вигляді водії вирушають на лінії, на яких машинах. А також не несли жодної відповідальності у разі конфліктів.

І до появи сервісів на ринку таксі панував хаос 112

"Сервіси у гонитві за прибутком не стежать за тим, що водії переробляють, а потім засинають за кермом. У них там система бонусів так збудована, що люди змушені працювати більш ніж 12 годин на добу", – вважає Антонюк.

Що стосується нападів на самих таксистів, то Антонюк вважає, що це наслідок зростання злочинності у суспільстві. "Показові два останні випадки, коли водіїв вбивали. Це все через те, що загалом у країні зростає злочинність", – каже Антонюк.

Підвіз із ресторану і зґвалтував

У Києві трапився дикий випадок. Жителька Голосіївського району пізно ввечері поверталася з ресторану додому і зловила попутне таксі, машина виявилася марки Renault із наклейкою Uklon. По дорозі таксист замість того, щоб відвезти пасажирку додому виїхав до лісу на Новоірпінській трасі, зґвалтував жінку, а потім ще змусив перерахувати 4,5 тисячі гривень на його картку.

Як заявили у поліції Києва, завдяки відеокамерам біля ресторану вдалося дуже швидко встановити номери машини і знайти злочинця. Таксистом виявився 41-річний чоловік, який зізнався у злочині. За його словами, пасажирка виявилася у стані алкогольного сп'яніння, і він вирішив скористатися її безпорадністю. До того ж він ще й забрав її золоті прикраси.

У таксі стало небезпечно їздити 112

Проти таксиста відкрито справу за ч. 1 ст. 152 КК України (зґвалтування), а також ч. 1 ст. 185 КК України (крадіжка).

Нерідко між водіями і пасажирами таксі виникають конфлікти 5 канал

А навесні у столиці біля Бессарабського ринку таксист і пасажир побилися. Суперечка виникла через оплату за проїзд. Як з'ясувалося, водій таксі назвав суму 200 грн, але у пасажира готівкою виявилося тільки 100 грн. За словами пасажира Євгена, він запропонував водієві суму, якої бракує, перерахувати на картку. Але той відмовився і заблокував двері автомобіля. Поміж ними спалахнула бійка, водій навіть душив хлопця ременем безпеки, а пасажир вдарив його кулаком в обличчя. В результаті довелося викликати поліцію.

За водіями стежать за допомогою рейтингів

Маркетингдиректор сервісу "Уклон" Данило Ваховський каже, що за якістю роботи своїх водіїв вони стежать за допомогою рейтингів, який формують пасажири.

У багатьох водіїв тепер медичні довідки не перевіряють Вести

"Ми не беремо медичні довідки, бо в українських реаліях вони в більшості своїй утопія. Подивіться в інтернеті, купити довідку можна за 99 грн. Ми стежимо за тим, які оцінки виставляють пасажири. До того ж на недобросовісного водія, якщо він грубіянить, можна поскаржитися у нас на сервісі, і на всі скарги ми реагуємо. Аж до того, що цей водій буде відключений від сервісу", – каже Ваховський.

Убили і закопали

Нещодавно у Запорізькій області знайшли тіло таксиста, який зник у ніч з 30 на 31 серпня разом зі своїм автомобілем Geely. Як повідомили у поліції, двоє чоловіків найняли таксиста для поїздки по області, але по дорозі вбили його, а тіло закопали. Машину за добу злочинці навіть встигли продати. Їх затримали, розпочато провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Таксиста закопали просто у полі Нацполіція

Трохи раніше у столиці на Окружній дорозі очевидці побачили, як зупинилося таксі, і звідти виштовхали молодика, що був весь у крові. У нього виявилося ножове поранення горла, 22-річний хлопець помер на очах у перехожих, встигнувши тільки сказати слово "таксі". Поліція затримала злочинців. Ними виявилися 34-річний чоловік і 25-річна жінка з Молдови, у машині під час вбивства могла перебувати і їхня дитина. Принаймні, поліція виявила на одязі дитини сліди крові. Як з'ясувалося, убитим виявився водій таксі, який взяв цих пасажирів.

На місці вбивства молодого водія на Окружній у столиці Нацполіція

Затриманий за вбивство приїхав із Молдови Нацполіція

Водій розмовляв сам із собою

На форумах українці розповідають про неадекватну поведінку деяких водіїв таксі. Нерідко серед них трапляються наркомани.

"Сьогодні ввечері сусіди затримали у дворі таксиста Uber. Водій був у неадекватному стані, стояв біля припаркованого авто і розмовляв сам із собою, похитувався, чіплявся до перехожих, що викликало увагу до його персони. Хлопці вирішили його "притримати", забрали ключі, викликали поліцію і не дали виїхати, щоб він на дорозі не скоїв ДТП, у машині у таксиста валялися шприци. Коли поліція приїхала, з'ясувалося, що таксист сидів і має безліч постанов за порушення ПДР по базі, його відвезли на огляд", – пише одна користувачка на форумі.

Порадниця kidstaff

Інша розповідає, що вже під час поїздки помітила, що таксист у неадекватному стані, ймовірно, під дією наркотиків. "Я їхала і молилася, так страшно мені ніколи не було", – повідомляє жінка.

Порадниця kidstaff

Порадниця kidstaff

Не розмовляйте і телефонуйте другу

Микола, таксист із досвідом роботи понад двадцять років, вважає, що треба дотримуватися елементарних заходів безпеки, аби не нарватися на неадекватного водія.

Перш ніж сісти у таксі, подивіться на водія Факти

"Я сам раніше працював у службах таксі, де нас перевіряли, але все одно траплялися і ті, хто крав у пасажирів, і був п'яний за кермом, і конфліктував із людьми. Зараз працюю на одному із сервісів таксі. Так ось що я скажу. Якщо ви викликали таксі, то перш ніж сідати, подивіться на водія. Вам ніхто не забороняє відмовитися від поїздки і викликати іншу машину. Так само якщо ви помітили по дорозі, що з водієм щось не те, просите зупинити, розраховуєтесь, а потім повідомляєте у службу таксі або на сервіс", – каже пан Микола.

Також він радить, особливо жінкам, у салоні автомобіля обов'язково зателефонувати або зробити вигляд що комусь телефонуєте, і голосно сказати, що їдете в таксі такої-то марки і з таким номером. "Скажіть номер такий, червона Тойота, зустрічай, буду через 15 хвилин, їду в районі такої-то вулиці. Все, водій вже зрозуміє, що про нього знають, і не здійснюватиме якихось дій", – радить таксист.

Також він радить не вступати у розмови з водієм, якщо він вам неприємний. "Я знаю, що пасажири з таксистами навіть у рукопашну переходили, коли мова заходила про політику, вибори. Не підтримуйте такі розмови, все люди різні", – каже пан Микола.

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