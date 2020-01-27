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28 січня • оновлено в 00:19
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"Вбивці, ми вас не посилали!" Двох волонтерок висадили з автобуса через фільм російською

7.3т
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Українська волонтерка Ярина Чорногуз поскаржилася, що водій автобуса Busfor під час поїздки з Луцька до Києва відмовився вимикати російський серіал.

Він погодився висадити Чорногуз і її подругу, також волонтерку, посеред дороги, "щоб далі дивитися в спокої російське кіно". Про це дівчина написала на своїй сторінці в Facebook 27 січня (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Вона додала, що автобусом поверталася до столиці з похорону свого хлопця Миколи Сорочука, який був убитий на Донбасі.

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Ярина Чорногуз

Ярина Чорногуз

facebook.com/yaryna.chornohuz

"Коли я підійшла і чемно попросила вимкнути російський серіал, аргументуючи це тим, що я недавно повернулася із зони бойових дій, із лютого їду туди знову, і мені противно всю ніч слухати телепродукт окупантів, водій це зробити відмовився.

Ми почали наполягати далі, Настя включила камеру на телефоні, після чого водій почав вибивати телефон у неї з рук", – написала волонтерка.

Водій автобуса

Водій автобуса

facebook.com/yaryna.chornohuz

Водій автобуса

Водій автобуса

facebook.com/yaryna.chornohuz

Водій зажадав, щоб дівчата запитали інших пасажирів автобуса, чи вимикати серіал.

"На нас почала кидатися якась жінка, яка їхала назад з Італії і їй байдуже, якою мовою, і ми вбивці, їздимо на війну, вона нас туди не посилала. Решта автобусу просто промовчала", – розповіла Чорногуз.

Ярина Чорногуз

Ярина Чорногуз

facebook.com/yaryna.chornohuz

Вона додала, що ще перед початком поїздки водій грубіянив пасажирам і зажадав, щоб вони чекали транспорт за пів години до часу відправлення. У результаті він запізнився, але відмовився вибачитися.

У своєму наступному пості Чорногуз розповіла, що автостопом дісталася до Рівного. Вона також повідомила, що водія після прибуття до Києва "чекає теплий прийом".

Загиблий Микола Сорочук і Ярина Чорногуз

Загиблий Микола Сорочук і Ярина Чорногуз

facebook.com/yaryna.chornohuz

Загиблий Микола Сорочук і Ярина Чорногуз

Загиблий Микола Сорочук і Ярина Чорногуз

facebook.com/yaryna.chornohuz

Ярина Чорногуз

Ярина Чорногуз

facebook.com/yaryna.chornohuz

Волонтерка на похороні свого хлопця в Луцьку:

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в маршрутці Києва стався конфлікт між водієм і підлітком, який зайшов у транспорт із мінівелосипедом. Чоловік накинувся на хлопчика, застосовуючи фізичну силу.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі російська пропаганда
Місце
Україна Луцьк
Теги
російська мова скандали видео фотографии Росія - країна-агресор водій автобуса
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Куни Чан
Куни Чан
Рагули, Гугл дал статистику, на Украине запросов на русском в 8 раз больше чем на мове.
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Народ не обманешь, народу рот не заткнешь. Убийцы.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ФублЯрина)))))))))) yeбищная тварь)))0
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