"Вбивці, ми вас не посилали!" Двох волонтерок висадили з автобуса через фільм російською

Українська волонтерка Ярина Чорногуз поскаржилася, що водій автобуса Busfor під час поїздки з Луцька до Києва відмовився вимикати російський серіал.

Він погодився висадити Чорногуз і її подругу, також волонтерку, посеред дороги, "щоб далі дивитися в спокої російське кіно". Про це дівчина написала на своїй сторінці в Facebook 27 січня (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Вона додала, що автобусом поверталася до столиці з похорону свого хлопця Миколи Сорочука, який був убитий на Донбасі.

Ярина Чорногуз facebook.com/yaryna.chornohuz

"Коли я підійшла і чемно попросила вимкнути російський серіал, аргументуючи це тим, що я недавно повернулася із зони бойових дій, із лютого їду туди знову, і мені противно всю ніч слухати телепродукт окупантів, водій це зробити відмовився.

Ми почали наполягати далі, Настя включила камеру на телефоні, після чого водій почав вибивати телефон у неї з рук", – написала волонтерка.

Водій автобуса facebook.com/yaryna.chornohuz

Водій автобуса facebook.com/yaryna.chornohuz

Водій зажадав, щоб дівчата запитали інших пасажирів автобуса, чи вимикати серіал.

"На нас почала кидатися якась жінка, яка їхала назад з Італії і їй байдуже, якою мовою, і ми вбивці, їздимо на війну, вона нас туди не посилала. Решта автобусу просто промовчала", – розповіла Чорногуз.

Ярина Чорногуз facebook.com/yaryna.chornohuz

Вона додала, що ще перед початком поїздки водій грубіянив пасажирам і зажадав, щоб вони чекали транспорт за пів години до часу відправлення. У результаті він запізнився, але відмовився вибачитися.

У своєму наступному пості Чорногуз розповіла, що автостопом дісталася до Рівного. Вона також повідомила, що водія після прибуття до Києва "чекає теплий прийом".

Загиблий Микола Сорочук і Ярина Чорногуз facebook.com/yaryna.chornohuz

Загиблий Микола Сорочук і Ярина Чорногуз facebook.com/yaryna.chornohuz

Ярина Чорногуз facebook.com/yaryna.chornohuz

Волонтерка на похороні свого хлопця в Луцьку:

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в маршрутці Києва стався конфлікт між водієм і підлітком, який зайшов у транспорт із мінівелосипедом. Чоловік накинувся на хлопчика, застосовуючи фізичну силу.

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