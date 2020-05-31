Після переговорів за участю митників та прикордонників на КПП "Тиса", де 31 травня було заблоковано рух, чиновники нібито досягли компромісу з водіями "італійських бусів".

Про це повідомив місцевий журналість Віталій Глагога, опублікувавши відповідне відео на Youtube. Як заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, результати переговорів позитивні, але система перетину кордону "італійськими бусами" таки змінилась.

"Сьогодні на Закарпатті ми створили прецедент: перші "італійські" буси декларують товари, які ввозять на територію України, сплачують кошти в "Ощадбанку" та вже так виїжджають із території митного пункту "Тиса". В результаті домовленості з перевізниками була встановлена єдина сума – 0,55 євроцентів за 1 кг товару", – сказав Петров.

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Він також уточнив, що сьогоднішня акція на кордоні була організована через дане ним доручення від 27 травня.

"Мною було надано доручення правоохоронним органам, прокуратурі, СБУ посилити контроль за переміщенням так званих “італійських” бусиків, які через пункт пропуску Захонь-Чоп прибувають на територію України з італійського напрямку" – пояснив Петров.

За його словами, блокування міжнародного пункту пропуску "Тиса" відбулося саме через вимогу декларування товарних груп, які перевозилися так званими італійськими бусами.

Голова державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, який також був присутній під час переговорів, своєю чергою заявив, що при вирішенні цього питання необхідно дотримуватися законів України.

"Від цього виграєте і ви, і держава загалом. Після сплати необхідних платежів ви, не приховуючись від контролю, прямуватимете до місць призначення. До того ж, з цих платежів наповнюватиметься державний бюджет", – наголосив очільник прикордонного відомства.

Дейнеко додав, що за необхідності збільшить кількість персоналу в пункті пропуску задля прискорення контрольних операцій, та запевнив громадян у відкритості до діалогу та спільних пошуків розв’язання проблемних питань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Закарпатті заробітчани-водії міжнародних автобусів заблокували роботу контрольно-пропускного пункту "Тиса". На місце стягнули силовиків, які перекрили рух. У результаті з угорської сторони на в'їзд до України черга розтяглася майже на 10 кілометрів

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