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Водієві відірвало руку: на Харківщині трапилася смертельна ДТП

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У суботу, 13 квітня, в Харківській області трапилася жахлива ДТП, в якій загинув пасажир. Водію відірвало руку.

Аварія сталася через автомобіль ВАЗ-2110, який протаранив відбійник. Про це повідомили в відділі комунікації поліції області.

"Дорожньо-транспортна пригода трапилася 13 квітня о 15:58 на автодорозі "Харків-Щербаківка" в селищі Руська Лозова Харківської області", – йдеться в повідомленні.

ДТП на Харківщині

ДТП на Харківщині

hk.npu.gov.ua

Відомо, що 35-річний водій автомобіля під час здійснення обгону не впорався з керуванням.

В результаті аварії загинув 33-річний пасажир авто, ще один чоловік отримав черепно-мозкову травму та забої, водієві автомобіля відірвало руку, а також у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму і перелом ребер. Постраждалих доставили в Харківську міську лікарню швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Зараз правоохоронці встановлюють всі деталі трагедії, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в центрі Києва сталася масштабна ДТП за 4 авто. В аварії постарадало три людини.

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Місце
УкраїнаХарків
Тег
ДТП
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