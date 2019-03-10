"Води в рот набрали!" Геращенко присоромила політиків після протестів Нацкорпусу

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко звинуватила українських політиків в тому, що вони навмисно мовчать про масштабну провокацію Національного корпусу, яка трапилася в Черкасах 9 березня.
Своєю думкою вона поділилася на сторінці в Facebook. Геращенко засудила дії "закамуфльованих тітушок, які напали на мирний мітинг".
Вона заявила, що ті, хто раніше обіцяв навести порядок, чомусь проігнорували інцидент.
Ірина Геращенко
focus.ua
Нацкорпус в Черкасах
ТСН
Не помітила Геращенко і реакції з боку інших активістів, які в подібних ситуаціях одразу кидаються проводити розслідування. На цей же раз, зазначила політик, всі "набрали в рот води".
"Мовчання ягнят. Ні няв-няв, ні мур-мур. Ні слова. Тому що безпринципні", – резюмувала віце-спікер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Черкасах представники Нацкорпуса намагалися прорватися до сцени, де виступав президент України Петро Порошенко. В результаті сутичок постраждали більше 20 правоохоронців.
У Партії Блок Петра Порошенка заявили, що за провокацією стоять російські реваншисти і олігархи-втікачі.
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