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"Води в рот набрали!" Геращенко присоромила політиків після протестів Нацкорпусу

6.1тЧитати матеріал російською

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко звинуватила українських політиків в тому, що вони навмисно мовчать про масштабну провокацію Національного корпусу, яка трапилася в Черкасах 9 березня.

Своєю думкою вона поділилася на сторінці в Facebook. Геращенко засудила дії "закамуфльованих тітушок, які напали на мирний мітинг".

Вона заявила, що ті, хто раніше обіцяв навести порядок, чомусь проігнорували інцидент.

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Провокації в Черкасах: затримано голову "Нацкорпусу"

Ірина Геращенко

Ірина Геращенко

focus.ua

Нацкорпус в Черкасах

Нацкорпус в Черкасах

ТСН

Не помітила Геращенко і реакції з боку інших активістів, які в подібних ситуаціях одразу кидаються проводити розслідування. На цей же раз, зазначила політик, всі "набрали в рот води".

"Мовчання ягнят. Ні няв-няв, ні мур-мур. Ні слова. Тому що безпринципні", – резюмувала віце-спікер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Черкасах представники Нацкорпуса намагалися прорватися до сцени, де виступав президент України Петро Порошенко. В результаті сутичок постраждали більше 20 правоохоронців.

У Партії Блок Петра Порошенка заявили, що за провокацією стоять російські реваншисти і олігархи-втікачі.

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Особа
Ірина Геращенко
Місце
УкраїнаЧеркаси
Теги
НацкорпусБПП
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Абыдно, да?!
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
А чего им реагировать? Эта провокация делалась Аваковым/коломойским именно в интересах Зеленского, Тимошенко, Гриценко и тому подобных. Провокация удалась, хотя и с пострадавшими полицейскими. Но на них Авакову плевать. Такой у нас нынче министр внутренних дел.
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Chesny Victor
Chesny Victor
Все ребята. Поздно пить Боржоми. Маховик раскручен, а куда полетит, только черту известно.
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