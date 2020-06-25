Вода відступає: у Чернівцях розповіли про ситуацію з повінню
У ніч на 25 червня в Чернівцях поступово почала відступати вода, яка вийшла з берегів річки Прут.
Про позитивну динаміку з повінню на заході України повідомив на своїй сторінці в Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
"Вода поступово відступає! Цієї ночі, 25 червня, гідрометеорологічний центр фіксував і продовжує фіксувати поступове зниження рівня води в річці Прут (в області Чернівців)", – зазначив Осачук.
Згідно з даними Укргідрометцентру, станом на 11:00 25 червня рівень води в річці Прут опустився до 450 см. До того ж ще о першій годині ночі він досягав позначки в 599 см.
Нагадаємо, що критичним рівнем води в річці є п'ять метрів.
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