Вода рятує від коронавірусу: лікар пояснив, чому важливо пити під час епідемії

Рясне пиття води відіграє важливу роль в боротьбі з багатьма захворюваннями, в тому числі і з коронавірусом COVID-19.

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Вона є основним інструментом регулювання метаболічних процесів в організмі, а також доставки поживних речовин до клітин і виведення відходів процесів життєдіяльності, пише "Sözcü".

Спеціаліст з внутрішніх хвороб і нефрології доктор Арзу Акгюль нагадав, що вода забезпечує виведення токсинів, регулює температуру тіла, а також густоту крові. В іншому випадку токсини накопичуються в крові. Так у людини може розвинутися сечокам'яна хвороба або ниркова недостатність.

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Одним із заходів захисту від коронавірусної інфекції Акгюль назвав підтримку імунітету, для чого необхідне правильне і збалансоване харчування.

"Щоденне споживання достатньої кількості води допомагає виводити токсини з організму, нейтралізувати бактерії і віруси", – підкреслив він.

Крім того він нагадав, що полоскання рота солоною або теплою водою принесе користь. Також споживання води через часті інтервали часу запобігає зневодненню і сприяє підвищенню імунітету.

За його словами, влітку потрібно випивати мінімум два літри води, а взимку – 1,5 літра.

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