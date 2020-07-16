Я всегда подчеркиваю, что основными носителями кремлевских нарративов, как в 2014-м году на Донбассе, так и задолго до появления "республико-повстанцев Донбасса" были чиновники-управленцы-сотрудники судебно-правоохранительной системы. Не все, конечно же, но большинство.

Да такая ситуация не только в Луганской и Донецкой областях была. Я вот вижу такое же состояние дел в Черкасской и запорожской областях, в Харьковской и Херсонской, Одесской… Ну, здесь лучше сказать в масштабах страны, правильнее будет.

И показной патриотизм, и показная государственность, и даже показная борьба с коррупцией самих коррупционеров. И абсолютное принятие критическим большинством населения вот этой показушной управленческой позиции, так как она соответствует внутренней настройке "я против коррупции, но пусть кум порешает".

"Порешать", "кореша", "решалы", "разрулить", "сходка", "братки", "базар",- криминальный жаргон со времен Кучмы стал воистину государственной политикой. Институт смотрящих просуществовал в Украине до… Да, существует он, существует. От президентских решал и смотрящих, до местно-уровневых "паханов", "держащих город". И если одни "решают" в назначениях своих к своим кормушкам, то вторые озадачены более приземленным: крышевание наркоторговли, криминала, добычи янтаря, вырубками леса, поборами, отмазками.

И на Донбассе это было, и везде по Украине это было, и есть. На Донбассе в приоритете больших "смотрящих" были недра, уголь, копанки, крупный контрабас (контрабанда), наркотики, нелегальные заводы и шахты. Милиция всегда была "с народом", то есть все нарко-потоки крышевались именно этой структурой на Донбассе.

Например, в тех городах, где я жила и которые знаю по трещинкам: Свердловск, Ровеньки, Краснодон, Антрацит, Красный Луч, Луганск, наркотики развозились всеми службами такси и крышевались именно милицией. Так же под милицией и "экологической природоохранной службой" были все копанки. Рынки "курировались" СЭС, ОБЭП, прокуратурой и милицией. Каждый имел свой кусочек.

ОБНОН (отдел по незаконному обороту наркотических средств) -здесь всегда веселый смайлик- я все еще помню, как на суде по расчленению своей жены работником ОБНОНа, находящегося под "коктейлем", выступали в качестве свидетелей защиты его коллеги и "мы знали, что в диско-баре продавались наркотики, а так как у ребенка подозреваемого было день рождение, он проставлялся и мы пошли и взя…, ой, купили немного, но я не употреблял, а коллега — да".

Чиновники были "заняты" на поприще дерибана государственных потоков.

Ну, "осваивали" на Донбассе не те крохи, как на Черкащине, там все было по-крупному.

Но, как только народ начинал роптать, то тут же изо всех рупоров власти — а все СМИ на Донбассе были зависимы от власти — неслось "Киев забрал все, Киев виноват, Киев нам не дал".

Вот из этого нарратива и пошла уверенность жителей Донбасса, что они "кормильцы Украины". Это была красивая ширма, защищающая все эти годы чиновников-коррупционеров – "Киев не дает". И народ в это свято верил. Поэтому на нарратив "Киев виноват" у жителей Донбасса, как у собаки Павлова, текла слюна и начиналась агрессия.

Эта ситуация по управлению социумом была не нова, а, как и все плохое, пришла к нам из РФ, где россиян всегда кормили сказками про "все уходит в Москву", "бояре в Москве плохие, а мы бояре хорошие". Кстати, с одной стороны – это правда. И по Москве, и частично по Украине (но не по Донбассу), так как без децентрализации местные бюджеты все же много теряли.

Донбасс всегда дотировали по полной. Даже угольную отрасль отдав в концессию, все равно одаривали из Госбюджета "на развитие".

И тут Майдан. И вроде бы он на Донбассе никого не трогал, и не был опасен, но стали звучать страшные для вот этой категории граждан лозунги: "борьба с коррупцией", "люстрация", "переаттестация", "очистка системы".

Народ (а по мнению вот этой когорты-быдло), что-то там о себе возомнил и захотел забрать у системы ее родное — право рулить, решать, определять вину, дерибанить, красть, убивать, насиловать, быть властью.

Сам Майдан на Донбассе приняли нейтрально, он далеко и особо не касался простых людей. И, возможно, даже бы не заметили, ну, или проговорили события на кухне, как вот сейчас проговаривают люде, которых не коснулась война на прямую, если бы не СМИ и чиновники, устроившие информационный террор — "Майдан-зло".

На шахтах все наряды начинались с проповедей-политинформации "Майдан-зло", "мы работаем-они скачут", потом добавилось "они захватывают органы власти и покушаются на святое — на систему", "они тянут нас в Европу мыть жопы", "в России о людях простых трудягах заботятся лучше", "мы же все простые советские люди, русские", "они против нашей Победы над фашизмом", "их деды воевали на стороне фашистов — это реванш"… И вот так нагоняли и заполняли мозг донбасян нужными нарративами, склоняя людей двигаться в нужном направлении. Вывозили на Антимайдан, давали наркотики и водку, и тут же рассказывали про "наколотые апельсины", чтобы не говорили про то, сколько шахтеров умерло в теплушках от перепоя, когда их возили защищать "нашего Януковича".

Вагоны, которые заполняли шахтерами и везли на "штурм Киева", были облеваны и загажены настолько, что… В общем, идея похода шахтеров на штурм Киева провалилась, так как народ не мог стоять на ногах, не осознавал где он, и вонял перегаром и рвотно-каловыми массами.

Мне, например, вот все ситуации с управлением Антимайдана нравились. Я видела в Украине настоящее гражданское общество, которое стояло на Майдане за свободу и будущее. И управляемое охло-стадо, которое било себя в грудь "не будем кормить Киев" и сцалось в тамбуре. Охло-стадо могло организоваться исключительно за оплату, за юшку, понюшку, бутылек, и под опекой товарищей офицеров. Само оно было ноль. И тогда его, этого охло-стада было так мало (хотя нагоняли на митинги против Майдана очень много бюджетников и шахтеров), что я его не боялась и понимала, его время прошло.

И вот все это описанное оно разжигалось исключительно властьпридержащими, чиновниками, управленцами, сотрудниками и работниками системы, системы, которая понимала, если победит Майдан, ей придет кырдык и каюк. Система хотела жить, как раньше. Потом система осознала, что "как раньше не получится" и "как раньше" может быть только в одном случае — если Донбасс попадет в другую систему, российскую.

Российская система управления народом, это победа системы, коррупции и власти. Это Тирания. Это Диктатура. Кристаллизованная. Отточенная. Вобравшая в себя все зло СССР и выучившая все ошибки СССР. В России чиновник, силовик, судья, прокурор, сотрудник и работник системы — бог и царь.

Захотел — убил. Захотел — помиловал. Захотел — в дурку. Захотел — назвал черное белым. Народ в восторге от этой системы. Полная поддержка. Все ненавидят запад и США и обожают ФСБ и Путина.

Нет Майданов. Нет оппозиции (российская прикормленная либерально-оппозиционная тусовка, больше напоминает системы КВН в СССР, разрешенный юмор, разрешенная критика, разрешенная оппозиция). Маленькое гетто. Рай для коррупционера и пост-совка.

Вот туда и развернули Донбасс. И он был к этому готов. Так как все годы независимости он был зависим. От местных царьков, от нарративов "Донбасс кормит Киев, Киев все забрал", "Россия живет лучше".

Кремлю оставалось лишь усилить подачу нарративов, создать симулякр "наваросия" и дать оружие. И вчерашний малочисленный охлос, сцущийся в товарняках и вытирающих сопли шарфиком "Партия Регионов", стал критическим большинством, вооруженным, опасным, наглым, получившим индульгенцию на убийство.

Но, фактически, если внимательно присмотреться ко всему, что происходит в ОРДЛО — оккупированной части Донбасса — становятся видны иные цели "повстанцев":

— охлос хотел стать богаче ценой смены государственных символов и смены государственной принадлежности, а еще стать не много правее над правыми, равнее среди равных, чтобы все было для народа и по закону, но у него лично, прав было больше, чем у соседа, коррупции не было, а кум порешал.

— правящие элиты получали свободу в хищениях, полную власть коррупции, ширмируясь от охлоса новыми нарративами "укропы-фашисты" и обещая "вот-вот в РФ".

ОРДЛО — это калька РФ. И не много калька СССР. И мы должны смотреть в его черное зеркало и видеть свои трещинки, видеть тот мир, куда нас тихо ведут. Да, тихо. Незаметно. Чтобы не привлекать внимание. Не так, как Донбасс.

Но суды у нас выносят заказные решения по звонку, уголовные дела возбуждают по звонку, пьяные откупаются от уголовных дел, местные решалы решают, янтарь моют, лес рубят, госбюджет пилят, аж щепки летят.

И уже по новостям не понятно, где ОРДЛО, где мы. Реинтегрировались по полной.

Поэтому я продолжаю ставить напротив каждого читателя черное зеркало ОРДЛО и писать о том, как живет это гетто, с надеждой, что мы все же выйдем из гипноза, и вытащим и себя, и их, ну, хотя бы в части территории.

Один день из жизни гетто. Как оно, жить при полной победе коррупции?

Цитата из соцсетей ОРЛО: "Как известно, прямые пассажирские перевозки из республики в РФ, официально так до сих пор и не запустили. Многие задаются вопросом "почему"? Эту тему, в частности, недавно поднял коллега блогер "ЛНР-Колывания", который довольно доходчиво объяснил почему так происходит. Просто Минтранс ЛНР Александра Басова разработал теневую схему обогащения, следуя которой ему невыгодно запускать прямые рейсы в Россию.

На данный момент, нелегальные частные перевозчики (по завышенным ценам) свободно доставляют жителей республики на КПП "Изварино", где они переходят границу, и садятся в другой автобус нанятый этими самыми нелегальными частными перевозчиками, который уже ждет их на той стороне. Кто выдал всем этим непонятным людям, которые ежедневно возят людей на границу, разрешения, вопрос риторический — очевидно, что Министерство инфраструктуры и транспорта.

В итоге деньги за купленные билеты идут не в бюджет ЛНР, а в карманы нелегальным перевозчикам и чиновникам Минтранса, которые решили заработать на нелегальных перевозках. И учитывая, сколько людей, сейчас ездят в отпуска на море в РФ, то зарабатывают они неплохо".

Цитата из соцсетей ОРЛО: "Хочу поделиться впечатлениями о поездке из Алчевска в Москву. 1 июля собралась я с двумя детьми ехать в столицу РФ. Посадили нас в микроавтобус до Изварино, добрались мы туда довольно таки быстро, в 17-00 были на КПП. Переход границы ЛНР занял у нас 1 час, и около 2х часов потратили на переход границы РФ. В 20-00 мы сели в автобус, который ждал нас. Началось все с того, что, когда я с детьми зашла в автобус и спросила, где наши места, водитель ответил, куда хотите туда и садитесь, при это в автобусе осталось 4 места в разных концах, на просьбу помочь решить вопрос, чтобы я смогла сесть с детьми рядом, водитель ответил, разбирайтесь и договаривайтесь сами. Ну, нашелся один мужчина, который пересел (спасибо ему) и мы поехали. Через 10 минут остановились, автобус сломался. Водители своими силами два часа пытались отремонтировать его, но не получилось. Мы поехали в сломанном автобусе, сломалась пневматическая задняя подвеска или подушка, в результате пока мы ехали, аж целый час, автобус трясло и кидало в разные стороны. Через час остановились возле придорожных кафе, якобы на один час, чтобы отремонтироваться. Было 23-00. Через час мы никуда не двинулись, и через два тоже. Водители снова пытались отремонтировать автобус своими силами. К 3-м часам мы узнаем, что до 8-ми утра мы никуда не поедем и за нами якобы едет другой автобус из Москвы. Мы начали звонить перевозчику, он естественно не поднимал телефон, потом мы ему дозвонились на Вацап, он сообщил, что знает о поломке и автобус приедет не к 8-ми, а к 10. То есть нам предстояло, еще 7 часов прождать, в душном жарком автобусе или можно было еще на улице погулять. Когда попросили у хозяина вернуть деньги за поездку, он ответил, что не получил еще их, и сказал, что можно сфотографировать списки пассажиров, и с фотографией обратиться в то место, где мы оплачивали поездку. Я оплачивала на автовокзале в Алчевске, оплатила я за троих 7 500 рублей, а проехали мы от границы около 40 км, ну как до Луганска. Водители категорически отказались давать списки! К 4-м утра ситуация не изменилась. Если бы мы дождались обещанный автобус, к 10 часам, который должен был приехать в Москве мы были бы к часу ночи 3 июля, когда метро было бы уже закрыто. Решили мы остановить один из проходящих мимо автобусов. Нам помогла продавец одного из кафе Елена, спасибо ей огромное. Нам очень сильно повезло, ехал автобус абсолютно пустой, водитель автобуса вошел в наше положение и привез в Москву. В 18-00 мы добрались к пункту нашего назначения, а должны были приехать в 8-9 утра. Вот так мы съездили. Ехали мы с перевозчиком Интербас. Автобус не предназначен для длительных перевозок и не был подготовлен к поездке. Отношение к людям у водителей отвратительное. Хозяин автобуса безответственный, главное деньги, а не безопасность пассажиров. Поломка автобуса оказалась серьезной и могла произойти авария. Мало того, что увеличили стоимость проезда с 2000 до 2500, уравняли стоимость проезда взрослым и детям, так еще и не довезли до пункта назначения. Каждый из пассажиров заплатил за себя по 2500 тысячи и по тысячи мы заплатили дополнительно в другом автобусе, в итоге каждый из нас доехал за 3500 тысячи, как по мне дороговато получилось".

Да, автопарк ОРДЛО — это то, что они получили в наследие от "укро-хунты".

Даже частные автопарки ОРЛО, это то, что предприниматели купили при "угнетении и оккупации Донбасса укро-фашистами". Но, за годы "освобождения" они ничего нового не купили, ездят на убитом.

И если "укро-хунта" следила даже за частным перевозчиком, и даже в условиях коррупции, требовала, чтобы техническое состояние автопарка, было безопасным для пассажиров, то сейчас в ОРДЛО можно купить "техосмотр на отлично" даже для консервной банки б/у.

Российские бизнесмены во всю юзают коррупцию на России, но, если по РФ хоть как-то пускают нормальные автобусы, на "лугандон", дают на рейсы, все, что еще может ездить, даже если колеса на скотче примотаны. На РФ все можно купить, любое разрешение, любой осмотр, любые документы. Да, и как правило, на такие рейсы ставят гастарбайтеров из ОРДЛО: убьется — не жалко.

Огромное количество автобусов, машин, маршруток с номерами "республик" попадает в смертельные ДТП на дорогах РФ, не говоря уже о количестве ДТП в самих "республиках".

"Ополченцев" в камуфляже, пьяных и под наркотой здесь в тюрьму не сажают. Водителей под наркотой или под шофе, если у него кум-брат-сват в "ополчении" не сажают и не называют. "Ихтамнетам" вообще нет закона, можно танками давить людей, сами же люди и оправдают — "это наши защитники, зачем было ездить по дороге, где танки".

Чиновники продадут любое разрешение. Милиция закроет глаза на любое нарушение. Были бы деньги.

И вот любители "назад в СССР", жить "как в РФ", и все вот это системное и не до люстрированное, оно никогда не выпустит нас в цивилизацию. Ведь там все по закону, и кум не сможет порешать.

В "русский мир" нас тянут не из-за языковой проблемы, проблем вероисповедания, чистоты православия, культуры, или что у них там на повестке манипурирований?

Коррупция нас тянет в коррупцию. Ведь РФ, "русский мир", мир Кремля и ФСБ — это мир коррупции. А красивые лозунги — это для охлоса.

Больше лозунгов — больше толпа, ведь каждый нарратив находит свои уши. Больше толпа, легче устроить ОРДЛО. Охлоса всегда больше демоса. Больше толпа — мутнее вода. А в мутной воде, всегда рыбку поймать можно.

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