Ну Всё.
Французские и бельгийские врачи в ближайшие дни планируют начать официально использовать ГидроксиХлорохин для лечения коронавируса.
Уточняется, что это лекарство, которое существует на рынке уже 40 лет, будет доступно только госпиталям и отделениям интенсивной терапии для самых серьезных пациентов.
Напомню что во Франции накануне успешно испытали лекарство от коронавируса.
Французские ученые провели первые клинические исследования гидроксихлорохина отдельно и в сочетании с антибиотиком азитромицином для лечения COVID-19.
/Описание приведено в журнале "International Journal of Antimicrobial Agents"/
В исследовании приняли участие 36 взрослых пациентов с симптомами COVID-19 и те, у кого было подтверждено носительство коронавируса.
Шестеро пациентов, помимо гидроксихлорохина, получали для предотвращения суперинфекции азитромицин.
В итоге уже на пятый день у всех шести пациентов тесты на коронавирус дали отрицательный результат.
АПДЕЙТ:
Премьер-министр уточнил, что нужно провести ещё дополнительные тесты, на которые уйдёт 5-6 дней.
Кроме того:
Бельгийский центр медицинских исследований только что заявил по национальному телевидению, что при правильном применении гидроксихлорохина коронавирус полностью исчезает на 6 день.
В комментах размещу ссылки на подтверждение информации, указанной выше
Поэтому, отменяем панику, Друзья:
МЫ ВСЕ ВЫЖИВЕМ.
И это хорошая новость.
Сложная новость в том, что инерция кризиса, последствий и страхов будет длиться (а порой и использоваться) - ещё долгое время.
Будьте готовы к борьбе за место под солнцем в новом мире после коронавируса.
Но в любом случае, будьте уверены и не бойтесь.
Всё будет хорошо
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