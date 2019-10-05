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6 жовтня • оновлено в 18:07
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Марина Петік
Марина Петік
Журналіст Всі статті автора

Онучка "б*ндерівця" і за Україну: що відомо про заарештовану в Ірані російську журналістку

27.4т Читати матеріал російською

В Ірані заарештували російську журналістку Юлію Юзик, яка підтримувала Україну і зокрема колишнього лідера Правого сектора Дмитра Яроша. Юлію заарештували працівники "Корпусу вартових ісламської революції". Її звинувачують у шпигунстві на користь Ізраїлю. 38-річній журналістці загрожує термін до 10 років позбавлення волі. Вдома у неї залишилися четверо неповнолітніх дітей.

Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Займалася проблемами Кавказу

Як повідомив колишній чоловік Юлії Борис Войцехівський, Юзик прилетіла у Тегеран на запрошення. При проходженні кордону у неї вилучили паспорт і сказали, що повернуть, коли вона вилітатиме назад.

Юлія Юзик

Юлія Юзик

Facebook Юлії Юзик

Пізніше в готельний номер російської журналістки, зламавши двері, увірвалися представники "Корпусу вартових революції". Жінка тільки встигла зробити дзвінок мамі і повідомити, що з нею відбувається. Тепер зв'язку з нею немає.

У суботу, 5 жовтня, може відбутися суд, на якому вирішать долю Юлії.

Раніше Юлія працювала журналістом у газеті "Комсомольская правда" та журналі "Русский Newsweek". Вона 10 років пропрацювала кореспондентом на Кавказі, в Ірані. Жінка займається розслідуваннями подій у Беслані, "Норд Ості". Раніше вийшла її книга "Наречені Аллаха", де вона розповідає про терористок-смертниць, які підірвали себе у Росії. Також вона написала книгу "Бесланський словник".

Юлія в Тегерані

Юлія в Тегерані

Facebook Юлії Юзик

Онучка "б*ндерівця" і за Україну: що відомо про заарештовану в Ірані російську журналістку

Facebook Юлії Юзик

Онучка "б*ндерівця"

У 2016 році Юлія балотувалася у депутати Держдуми в Дагестані, її підтримувала партія опозиційного російського політика Ходорковського "Відкрита Росія".

Юлія відкрито підтримує Україну, зокрема колишнього лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша. Також, як повідомляють російські патріотичні сайти, вона імпонує Джохару Дудаєву. А ось Шаміля Басаєва і Салмана Радуєва вона вважає агентами Кремля. Також вона називала ваххабітів у Татарстані "агентами ФСБ"

Юлія Юзик казала, що її дід – етнічний українець, який під час війни приєднався до підрозділів Бандери. Після цього він відсидів у таборах і був реабілітований у 1956 році.

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"У Росії потирають ручки"

Друзі та знайомі Юлії вважають, що арешт журналістки в Ірані пов'язаний з її позицією та її публікаціями. Так, російський журналіст Ігор Яковенко сказав OBOZREVATEL: "Причина її арешту, швидше за все, в її публікаціях. Вона писала про Афганістан, Кавказ. Мабуть, комусь в Ірані це дуже не сподобалося і здалося навіть небезпечним", – вважає Яковенко.

Юлія виступає на лекції в університеті у Тегерані, де говорить про тероризм

Юлія виступає на лекції в університеті у Тегерані, де говорить про тероризм

Facebook Юлії Юзик

Журналіст вважає, що Росія не докладатиме зусиль для порятунку Юлії Юзик. "Уже пролунала дивовижна реакція від провладного голови Спілки журналістів Росії Володимира Соловйова (тезко одіозного російського журналіста. – Ред.) про те, що у Юлії Юзик були проблеми з візою Ізраїлю. Насправді вже років 20 у Росії та Ізраїлю безвізовий режим і ніякі сліди про відвідування цієї країни в паспорті не залишаються. Так що все це інсинуації. Також досі немає офіційної реакції російського МЗС, профільних комітетів Думи, як це завжди буває, коли в чужій країні затримують журналіста. Так що тут в Росії просто сидять і потирають ручки", – вважає Яковенко.

Пізніше стало відомо, що посла Ірану у Москві запросили до російського МЗС у зв'язку із затриманням журналістки.

Юлія Юзик

Юлія Юзик

Facebook Юлії Юзик

У неї був конфлікт із колишнім ватажком КВІР

У Фейсбуці знайома Юлії написала, що в Ірані у журналістки були проблеми з якимось Алі Насирі, ватажком бригади "Корпусу вартових ісламської революції" (КВІР), який втік із Тегерана через конфлікт з одним їз високопоставлених представників цієї організації.

Юлія Юзик

Юлія Юзик

Facebook Юлії Юзик

Через нього Юлії раніше довелося залишити Тегеран. Щоправда, уточнювати, у чому саме виник конфлікт у журналістки, її знайома не захотіла.

Так само зрозуміло, що вирушаючи в Іран, Юлія побоювалася такого розвитку подій, тому залишила дочці деякі інструкції, як діяти в такій екстремальній ситуації і з ким треба зв'язатися.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Місце
Україна
Теги
затримання журналіста ЗМІ
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Коментарі
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Поэтому ее совершено не жалко. Она мне в реальности не соотечественница
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Северг Олег
Северг Олег
Надеюсь в Иране её повесят.... хоть бы, хоть бы
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
В Иране задержана российская журналистка Юлия Юзик. В 2016 году она баллотировалась в Госдуму при поддержке «Открытой России» Михаила Ходорковского. Тегеран заподозрил в ней израильскую шпионку. Скандал достиг высших дипломатических кругов, и в МИД был вызван посол Ирана. И хотя позже появились заявления Тегерана о том, что скоро журналистка будет отпущена, ее задержание вызвало ряд вопросов. Задержанной разрешили сделать короткий звонок, за время которого она успела рассказать матери, что «сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд». Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в интервью «Интерфаксу» предположил, что арест связан с наличием израильской визы в ее паспорте, «потому что в Иране понятно как к этому относятся». Экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми сомневается, что Юзик – шпионка еврейского государства. Он пояснил, что настоящий агент «Моссада» вряд ли отправился бы в Иран с отметками о пребывании в Израиле в паспорте. По его словам, «Моссаду» при желании было бы удобнее завербовать неприметных людей в самом Иране, например среди активисток «Движения женщин Ирана». Даже если бы «Моссад» и решился на вербовку российской журналистки, это могло бы вызвать столкновение с российскими спецслужбами – а они значительно более профессиональны, чем иранские, добавил собеседник. «Так что это выдумки. Глупая и непрофессиональная попытка что-то раздуть. Ситуация совершенно не похожа ни на методы работы израильских разведслужб, ни на методы работы российской ФСБ», – подчеркнул Кедми. «Российская позиция сводится к тому, чтобы максимально прозрачно прояснить ситуацию, если надо – то с выявлением виновных, кто бы этим виновным ни был».
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