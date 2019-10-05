Онучка "б*ндерівця" і за Україну: що відомо про заарештовану в Ірані російську журналістку

В Ірані заарештували російську журналістку Юлію Юзик, яка підтримувала Україну і зокрема колишнього лідера Правого сектора Дмитра Яроша. Юлію заарештували працівники "Корпусу вартових ісламської революції". Її звинувачують у шпигунстві на користь Ізраїлю. 38-річній журналістці загрожує термін до 10 років позбавлення волі. Вдома у неї залишилися четверо неповнолітніх дітей.

Детальніше у матеріалі OBOZREVATEL.

Займалася проблемами Кавказу

Як повідомив колишній чоловік Юлії Борис Войцехівський, Юзик прилетіла у Тегеран на запрошення. При проходженні кордону у неї вилучили паспорт і сказали, що повернуть, коли вона вилітатиме назад.

Юлія Юзик Facebook Юлії Юзик

Пізніше в готельний номер російської журналістки, зламавши двері, увірвалися представники "Корпусу вартових революції". Жінка тільки встигла зробити дзвінок мамі і повідомити, що з нею відбувається. Тепер зв'язку з нею немає.

У суботу, 5 жовтня, може відбутися суд, на якому вирішать долю Юлії.

Раніше Юлія працювала журналістом у газеті "Комсомольская правда" та журналі "Русский Newsweek". Вона 10 років пропрацювала кореспондентом на Кавказі, в Ірані. Жінка займається розслідуваннями подій у Беслані, "Норд Ості". Раніше вийшла її книга "Наречені Аллаха", де вона розповідає про терористок-смертниць, які підірвали себе у Росії. Також вона написала книгу "Бесланський словник".

Юлія в Тегерані Facebook Юлії Юзик

Facebook Юлії Юзик

Онучка "б*ндерівця"

У 2016 році Юлія балотувалася у депутати Держдуми в Дагестані, її підтримувала партія опозиційного російського політика Ходорковського "Відкрита Росія".

Юлія відкрито підтримує Україну, зокрема колишнього лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша. Також, як повідомляють російські патріотичні сайти, вона імпонує Джохару Дудаєву. А ось Шаміля Басаєва і Салмана Радуєва вона вважає агентами Кремля. Також вона називала ваххабітів у Татарстані "агентами ФСБ"

Юлія Юзик казала, що її дід – етнічний українець, який під час війни приєднався до підрозділів Бандери. Після цього він відсидів у таборах і був реабілітований у 1956 році.

"У Росії потирають ручки"

Друзі та знайомі Юлії вважають, що арешт журналістки в Ірані пов'язаний з її позицією та її публікаціями. Так, російський журналіст Ігор Яковенко сказав OBOZREVATEL: "Причина її арешту, швидше за все, в її публікаціях. Вона писала про Афганістан, Кавказ. Мабуть, комусь в Ірані це дуже не сподобалося і здалося навіть небезпечним", – вважає Яковенко.

Юлія виступає на лекції в університеті у Тегерані, де говорить про тероризм Facebook Юлії Юзик

Журналіст вважає, що Росія не докладатиме зусиль для порятунку Юлії Юзик. "Уже пролунала дивовижна реакція від провладного голови Спілки журналістів Росії Володимира Соловйова (тезко одіозного російського журналіста. – Ред.) про те, що у Юлії Юзик були проблеми з візою Ізраїлю. Насправді вже років 20 у Росії та Ізраїлю безвізовий режим і ніякі сліди про відвідування цієї країни в паспорті не залишаються. Так що все це інсинуації. Також досі немає офіційної реакції російського МЗС, профільних комітетів Думи, як це завжди буває, коли в чужій країні затримують журналіста. Так що тут в Росії просто сидять і потирають ручки", – вважає Яковенко.

Пізніше стало відомо, що посла Ірану у Москві запросили до російського МЗС у зв'язку із затриманням журналістки.

Юлія Юзик Facebook Юлії Юзик

У неї був конфлікт із колишнім ватажком КВІР

У Фейсбуці знайома Юлії написала, що в Ірані у журналістки були проблеми з якимось Алі Насирі, ватажком бригади "Корпусу вартових ісламської революції" (КВІР), який втік із Тегерана через конфлікт з одним їз високопоставлених представників цієї організації.

Юлія Юзик Facebook Юлії Юзик

Через нього Юлії раніше довелося залишити Тегеран. Щоправда, уточнювати, у чому саме виник конфлікт у журналістки, її знайома не захотіла.

Так само зрозуміло, що вирушаючи в Іран, Юлія побоювалася такого розвитку подій, тому залишила дочці деякі інструкції, як діяти в такій екстремальній ситуації і з ким треба зв'язатися.

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