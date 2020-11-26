"Мами з дітьми плачуть, а палати – порожні": як у Хмельницькому лікарня потрапила в скандал через сортування COVID-пацієнтів

У Хмельницькому дитяча міська лікарня потрапила в скандал. Лікарі відмовлялися приймати сюди 10-річну дівчинку з температурою під 40 і блювотою. Вони направляли її в районну лікарню, яка розташована за 25 кілометрів від міста. Водночас сама міська лікарня стоїть напівпорожня.

Чиновники запевняють, що так сортують хворих під час коронавірусу, тоді як інші лікарні стоять переповненими. І швидкі допомоги, яких явно не вистачає, змушені працювати як безплатне таксі, перевозячи пацієнтів із міста в область за десятки кілометрів.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Міська лікарня не приймає

У ніч на 20 листопада дочка Ірини Поляк-Петренко стала погано почуватися. У дитини почалася блювота, піднялася температура 39,5. Мама викликала швидку. Проте прибулі лікарі заявили, що повезуть дитину в область, в Ярмолинці або в Красилів. А ось у міську дитячу лікарню нині не приймають.

Ірина Поляк-Петренко з боєм госпіталізувала дочку в міську лікарню Facebook Ірини Поляк-Петренко

"Правдами й неправдами мені вдалося вмовити швидку відвезти нас усе ж таки в міську лікарню. Я сказала, що живу в Хмельницькому, чому я повинна їхати в область? Нас відвезли в дитячу міську лікарню. Там нас зустрів заввідділення Поліщук і сказав, що нічого пов'язаного з хірургією він тут не бачить. Дитину й далі рвало, вона горіла. Вони сказали, що за рішенням головного лікаря приймають сюди тільки дітей із травмами, несумісними з життям. Наприклад, після ДТП, а нас повинні везти в область", – розповідає OBOZREVATEL Ірина.

ПЛР-тест довелося робити своїм коштом

На годиннику було 5:00. Жінку вмовили поїхати додому й повернутися вранці, коли можна зробити обстеження. Ірина на таксі везла хвору дитину назад, дівчинка все так і рвала в машині. Довелося навіть зупинитися біля цілодобової аптеки й купити ліки.

Приблизно о 9:00 жінка знову приїхала в міську лікарню й зажадала, щоб їй дали офіційну відмову в госпіталізації. Але медики цього робити чомусь не захотіли.

"Це була п'ятниця. Нам зробили загальний аналіз крові і провели УЗД. Навіть кров на біохімію не взяли. Після цього сказали, що апендицит під питанням. Нас поклали в палату. Але вже наступного дня в обід сказали збирати речі, бо нас відвезуть в Ярмолинці. Кричали, що в нас ковід і ми – заразні. Звичайно, серед ночі ми не могли зробити тест на коронавірус. Тут його беруть тільки двічі на тиждень – у вівторок і четвер.

Вдалося домовитися через добрих людей, які привезли нам інструменти для взяття ПЛР-тесту, я його провела й передала через знайомих у лабораторію. Через три години мені прийшов результат – негативний. Але й це медиків не влаштувало. Вони сказали: "Ну і що?" – розповідає мама дівчинки.

Тоді дитині призначили лікування антибіотиками, ставили крапельниці. Ніхто з лікарів не спромігся навіть запросити інфекціоніста для консультації – що ж відбувається з дитиною? Поки вже сама мама не знайшла фахівця, який був готовий навіть приїхати і проконсультувати пацієнта.

У лікарні стоять порожні палати Facebook Ірини Поляк-Петренко

Однак ніхто сюди не пускає пацієнтів Facebook Ірини Поляк-Петренко

"І тільки коли я стала все це викладати в Інтернет, виявилося, що в них у лікарні є свій інфекціоніст, є свій гастроентеролог. Нині вони вже дочку оглянули, підкоригували лікування і їй стало краще. Якщо все буде добре, то ми вже сьогодні-завтра випишемося й поїдемо додому", – радіє Ірина.

Ірина каже, що тільки завдяки своєму характеру їй вдалося госпіталізуватися в цю напівпорожню лікарню. "Тут стоять абсолютно порожні палати, нікого немає. Унизу ж плачуть мами з маленькими дітьми з температурою, яких сюди не беруть і відправляють лікуватися за десятки кілометрів від місця проживання. А в цих лікарів корона на голові, вони нікого не помічають. Я вже написала заяву в поліцію й.чекаю, що мені дадуть відповідь. Так це не можна залишати", – вважає жінка.

Так придумала обласна влада

У Хмельницькій міській адміністрації нам сказали, що згідно з рішенням обласної влади нині під час коронавірусу функції лікарень перерозподілено. І міська інфекційна лікарня приймає лише пацієнтів із коронавірусом.

"Так, через те, що нині коронавірус, наша міська лікарня працює з ковідом. Раніше туди можна було відправляти і дітей, і дорослих з інфекціями, ентероколітами та іншим. Тепер – ні. І пацієнтів із підозрою на кишкову інфекцію ми повинні направляти в Ярмолинецьку центральну лікарню", – пояснює OBOZREVATEL начальник управління охорони здоров'я Хмельницької адміністрації Борис Ткач.

За його словами, якщо хірурги міської дитячої лікарні зняли підозру на апендицит у дитини, то її потрібно було відправляти в Ярмолинці. "Те, що мама скаржиться, що лікарі не провели біохімію крові, то за протоколом лікування апендициту її й не потрібно проводити. Узяли ті аналізи, які йдуть за протоколом", – говорить чиновник.

Мама дівчинки показала рвану білизну Facebook Ірини Поляк-Петренко

... і зламаний душ у дитячій лікарні Facebook Ірини Поляк-Петренко

В адміністрації визнають, що проблеми в роботі цієї лікарні є. Мама на відео показала рвані підковдри в палаті, зламаний душ. Але антисанітарії в лікарні не визнають, кажуть, що в них усе добре.

У департаменті охорони здоров'я обласної адміністрації також підтвердили, що оскільки енетероколіт є інфекційним захворюванням, то, за новими правилами перерозподілу лікарень, таку дитину мали відправити до Ярмолинців.

"Тому що в міській дитячій лікарні немає інфекційного відділення. А в Ярмолинцях є, там хороший грамотний головний лікар і все підготовлено. Їхати туди недовго – усього пів години", – сказали OBOZREVATEL у департаменті.

На жаль, схожі конфлікти виникатимуть ще не раз. Незрозуміло, чому одні лікарні під час пандемії стоять напівпорожніми й не хочуть нікого приймати, а інші, які борються з коронавірусом, переповнені й туди неможливо потрапити.

Досвід лікування коронавірусу вже показав, що переобладнати будь-яке відділення під інфекційне дуже легко. Було б бажання, а не прагнення деяких головних лікарів і чиновників уникнути роботи в такий складний час або не заразитися. А поки дефіцитні швидкі допомоги ганяють із міста в область тільки для того, щоб перевезти пацієнта, тоді як під боком нормальний лікувальний заклад просто пустує.