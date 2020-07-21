Внеси свою частку: в Україні з'явився унікальний додаток для благодійності

В Україні створили додаток Lepta, який допоможе надавати пряму благодійну допомогу тим, хто її потребує.

Команда Lepta і OBOZREVATEL закликають українців – об'єднуймося в цей складний кризовий час, і разом ми станемо набагато сильнішими.

Сьогодні більшості українців жити і працювати стало набагато складніше. Через епідемію коронавірусу багато хто втратив роботу, позбувся бізнесу, а деякі втратили найголовніше – життя – своє або близьких людей. Як довго триватиме економічна криза, чи не спалахне епідемія з новою силою восени – ніхто напевно сказати не може.

Застосунок Lepta

В універсальному додатку для прямої взаємодопомоги і широкої взаємодії Lepta немає посередників і абстрактних одержувачів. Тільки пряма допомога від людини – людині. І точний звіт про надану підтримку.

Застосунок Lepta

У Lepta все працює дуже просто:

1. Ви створюєте Ініціативу – публікацію про необхідну і конкретну допомогу – комусь або собі.

2. Вказуєте точну адресу, за якою цю допомогу чекають.

3. Пост відображається в стрічці додатка і на карті.

4. Кожен, хто може допомогти, бачить де, хто і яку допомогу чекає.

5. Надавши допомогу, викладаєте звіт – усе прозоро й очевидно.

Додаток універсальний і простий для легкої взаємодії і взаємодопомоги.

Lepta – це ідеальний спосіб для об'єднання розумних, активних і небайдужих людей навколо сміливих і добрих ініціатив!

Застосунок Lepta

Завантаживши Lepta, ти вже зараз зможеш:

реалізовувати добрі ініціативи і брати участь в крутих проєктах;

об'єднувати однодумців для втілення всього задуманого;

творити добрі, корисні справи, подаючи приклад всьому світу.

Ти можеш внести свою частку і зробити світ трохи кращим!

Додаток повністю безкоштовний і він буде доповнюватися і розвиватися, щоб забезпечити в майбутньому максимальні можливості для самоорганізації всіх українців.

Зараз додаток має базовий функціонал і доступний для відкритого бета-тестування.

У найближчі місяці він буде доповнюватися зручними і корисними можливостями, такими як:

створення ефективних команд;

відстеження статусу виконання завдань;

фільтри для пошуку по темах і локаціях;

соціальний рейтинг учасників – за конкретними справами і результатами;

можливість прозорого збору і розподілу коштів на благі справи.

Вже зараз можна скачати бета-версію програми в AppStore і GooglePlay