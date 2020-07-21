Внеси свою частку: в Україні з'явився унікальний додаток для благодійності
В Україні створили додаток Lepta, який допоможе надавати пряму благодійну допомогу тим, хто її потребує.
Команда Lepta і OBOZREVATEL закликають українців – об'єднуймося в цей складний кризовий час, і разом ми станемо набагато сильнішими.
Сьогодні більшості українців жити і працювати стало набагато складніше. Через епідемію коронавірусу багато хто втратив роботу, позбувся бізнесу, а деякі втратили найголовніше – життя – своє або близьких людей. Як довго триватиме економічна криза, чи не спалахне епідемія з новою силою восени – ніхто напевно сказати не може.
В універсальному додатку для прямої взаємодопомоги і широкої взаємодії Lepta немає посередників і абстрактних одержувачів. Тільки пряма допомога від людини – людині. І точний звіт про надану підтримку.
У Lepta все працює дуже просто:
1. Ви створюєте Ініціативу – публікацію про необхідну і конкретну допомогу – комусь або собі.
2. Вказуєте точну адресу, за якою цю допомогу чекають.
3. Пост відображається в стрічці додатка і на карті.
4. Кожен, хто може допомогти, бачить де, хто і яку допомогу чекає.
5. Надавши допомогу, викладаєте звіт – усе прозоро й очевидно.
Додаток універсальний і простий для легкої взаємодії і взаємодопомоги.
Lepta – це ідеальний спосіб для об'єднання розумних, активних і небайдужих людей навколо сміливих і добрих ініціатив!
Завантаживши Lepta, ти вже зараз зможеш:
реалізовувати добрі ініціативи і брати участь в крутих проєктах;
об'єднувати однодумців для втілення всього задуманого;
творити добрі, корисні справи, подаючи приклад всьому світу.
Ти можеш внести свою частку і зробити світ трохи кращим!
Додаток повністю безкоштовний і він буде доповнюватися і розвиватися, щоб забезпечити в майбутньому максимальні можливості для самоорганізації всіх українців.
Зараз додаток має базовий функціонал і доступний для відкритого бета-тестування.
У найближчі місяці він буде доповнюватися зручними і корисними можливостями, такими як:
створення ефективних команд;
відстеження статусу виконання завдань;
фільтри для пошуку по темах і локаціях;
соціальний рейтинг учасників – за конкретними справами і результатами;
можливість прозорого збору і розподілу коштів на благі справи.
Вже зараз можна скачати бета-версію програми в AppStore і GooglePlay