ВМС ЗСУ показали видовищне відео з українськими кораблями

У мережі оприлюднили ролик із масштабними навчаннями Військово-морських сил Збройних сил України в Чорному морі. До них були долучені як великі кораблі, так і різноманітні катери.

Відео оприлюднила у Facebook пресслужба ВМС ЗСУ. Судячи з кадрів, військові судна оснащені сучасним озброєнням (гармати, кулемети тощо) та злагоджено взаємодіють між собою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

До навчань долучили катери, оснащені новітнім озброєнням. Скриншот відео

Показово, що в процесі навчань українські моряки вели комунікацію англійською мовою, що свідчить про їхню постійну підготовку до інтеграції з партнерами НАТО.

Активність ВМС ЗСУ в Чорному морі є вкрай важливою, особливо з огляду на імовірну ядерну загрозу з боку Росії в цьому регіоні. Нагадаємо, міністр оборони Андрій Таран заявив, що країна-агресор почала підготовку до розміщення такої зброї у тимчасово окупованому Криму.

Він наголосив, що це питання має непокоїти не лише нашу державу, але й Туреччину та інші причорноморські країни.

Навчання військових суден у Чорному морі. Скриншот відео

У навчаннях були задіяни великі судна ВМС ЗСУ . Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова" анонсували передачу в 2021 році 60 нових БТР-4 для морських піхотинців ВМС ЗСУ.