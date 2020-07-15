ВМС ефектно знищили "десант ворога": кадри навчань
Артилеристи Військово-Морських Сил знищили умовний десант противника вдень і вночі в ході командно-штабних навчань.
Про це повідомили ВМС ЗСУ в Facebook. На одному з полігонів півдня України військові відпрацювали завдання з недопущення висадки десанту під час оборони морського узбережжя і ураження повітряного десанту в тилу своїх військ.
"Під час навчань артилеристи відпрацювали нормативи і вдосконалювали навички з підготовки і ведення бойових дій в обороні, виконали завдання з вогневого ураження противника", – сказано в повідомленні.
Перед виконанням вогневих завдань наші військові провели розвідку умовного противника і визначили координати цілей. Крім того, вони здійснили протидію диверсійно-розвідувальним групам умовного противника.
"Особливістю проведення навчань є проведення бойових стрільб у складі артилерійської бригади в нічний час по морських надводних цілях, у тому числі, із застосуванням широкого кола технічних засобів розвідки та в умовах застосування противником засобів радіоелектронної боротьби. Контроль та надання допомоги в ході навчань здійснювали представники Генерального штабу ЗС України та Військово-Морських Сил ЗС України", – відзначили в ВМС.
За словами заступника командувача морської піхоти – начальника артилерії полковника Олександр Сука, метою навчань є перевірка злагодженості дій підрозділів, що входять до складу окремої артилерійської бригади, готовність до виконання завдань за призначенням, умінь командирів усіх рівнів, підвищення їхніх практичних навичок.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі відбулися масштабні навчання загальновійськового резерву. Штаб ООС показав видовищні кадри танкових маневрів.