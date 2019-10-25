Вмирали тварини і мутували рослини: названий зв'язок ртуті з планетарною катастрофою

Міжнародна група дослідників довела, що викиди ртуті були причиною виверження вулканів у кінці тріасового періоду, які привели до одного з найбільших масових вимирань.

Про це повідомляється в пресрелізі на Phys.org. За словами вчених, при вулканічних виверженнях ртуть, яка є одним з найбільш токсичних елементів на Землі, викидається в атмосферу, а через деякий час осідає на поверхні, завдаючи шкоди екосистемам.

200 мільйонів років тому, в мезозойську еру, з'єднання цього металу стало однією з причин загибелі багатьох видів тварин, включаючи 40 відсотків наземних і 30 відсотків морських істот. Іншими факторами виступили глобальне потепління, надлишок вуглекислого газу в атмосфері і підкислення океанів.

ртуть

Дослідники виявили мутації, пов'язані з впливом ртуті, в скам'янілих суперечках папороті часів тріасу. Оскільки токсичний метал не тільки вбиває рослини, але також перешкоджає їх розмноженню, тварини могли гинути від отруєння і нестачі їжі.

Фахівці вважають, що ртуть, пов'язана з вулканічною активністю, сприяла чотирьом з п'яти масових вимирань за останні 600 мільйонів років.

Як писав OBOZREVATEL, вчені з Університету Ольстера в Північній Ірландії встановили, що жирні кислоти в рибі блокують вплив ртуті на мозок.

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