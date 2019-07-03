"Влучать в Москву!" Екс-нардеп пригрозив Росії ракетним ударом

На російському телебаченні спалахнув скандал через слова українського екс-нардепа Олександра Ковтуненка про те, що по Російській Федерації необхідно вдарити ракетами.

Він зазначив, що країна-агресор розуміє лише мову сили і страху, чим спровокував хвилю обурення у ведучих і гостей пропагандистської програми "60 хвилин" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олександр Ковтуненко

"Війна зупиниться, коли ми отримаємо паритет військовий з Росією. Нам потрібно 10 тис. "Томагавків", "Патріотів" в Україні, в Чернігівській області – влучать в Москву! Тільки Пентагон і Україна зупинять агресора. Мир можливий з Росією тільки за військового паритету. Ви тільки можете нападати на слабких. Ви в чотири рази сильніші за Україну!" – сказав екс-парламентарій.

Його загрози розлютили скандальну ведучу Ольгу Скабєєву, і вона запитала в українця, чому Росія, яка п'ятий рік веде війну на Донбасі, досі нібито не напала на слабку Україну.

"Тому що ми вам по морді дали!" – жорстко приструнив її Ковтуненко. Скабєєва, не стримуючи емоцій, також огризнулася у відповідь. "Хам який! Чий Крим згадайте і хто кому дав по морді не забувайте!" – обурилася вона.

Її підтримав і одіозний депутат нелегітимної Держдуми Леонід Калашников. "Він сказав: "Мені треба ракети, щоб за п'ять хвилин по Росії стріляти. Підлітний час – п'ять хвилин". Негідник! Іди звідси, я тебе приб'ю тут прямо! Дебіл! Я ніколи не скажу, що нам треба п'ять хвилин, щоб стрельнути до українського кордону! Дебіл, йди звідси!" – в істериці закричав він.

У свою чергу, Ковтуненко перервав його спіч, порадивши подивитися на себе у дзеркало.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ковтуненко в ефірі кремлівського пропагандистського телебачення назвав Росію історичною вигадкою і частиною українських територій. Його слова розлютили рупорів злочинного путінського режиму.

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