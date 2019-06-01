Спека до + 37° і дощі: з'явився детальний прогноз погоди на літо в Україні

Погода в Україні протягом перших місяців літа буде спекотною і доволі дощовою. "Піки" температур очікуються 12-16 червня і 22-31 липня.

Докладним прогнозом на червень-липень 2019 року в ефірі ObozTV поділився народний синоптик Леонід Горбань.

До 11 червня, за даними Горбаня, температура триматиметься на комфортному рівні +29... +31 °C.

"Сильна спека цього літа очікується 12-16 червня. Це всього 3-4 дні. Температура підніметься до +35... +37 °C", – повідомив він.

Найбільш спекотний період, за його словами, випаде на 14 і 15 число. А після 16-го температура знову спаде до +29... + 30 °C.

Крім того, в червні народний синоптик прогнозує 4 циклони з дощами. Зокрема, він очікує опадів з 2 по 3 червня, з 6 по 8-го, 12, 17-19 і невеликий дощ 26-27 червня.

Горбань уточнив, що циклон 12 червня торкнеться зачепить південні області. А от інші пройдуть і на півночі. На сході очікуються тільки "залишкові явища від цих циклонів, короткочасні дощі".

У липні, розповів він, з 1 по 17 число буде триматися стабільна температура в межах +29... + 32 °C.

Тих, хто збирається відпочивати на півдні України, Горбань попередив про декілька періодів опадів: з 4 по 6 липня, з 18 по 21, 25-26 і 30-31.

"Найсильніша спека прораховується в липні з 22 числа до кінця місяця. + 35... +37 °C", – зазначив синоптик.

Цього літа на українців чекає спека і дощі pexels.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко повідомила, що в перші дні літа, 1-2 червня, на території України очікуються дощі з грозами, на півдні та сході – спека +27... +32 °C, на решті території від + 19 до +26 °C.

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