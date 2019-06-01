ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Спека до + 37° і дощі: з'явився детальний прогноз погоди на літо в Україні

584Читати матеріал російською

Погода в Україні протягом перших місяців літа буде спекотною і доволі дощовою. "Піки" температур очікуються 12-16 червня і 22-31 липня.

Докладним прогнозом на червень-липень 2019 року в ефірі ObozTV поділився народний синоптик Леонід Горбань.

До 11 червня, за даними Горбаня, температура триматиметься на комфортному рівні +29... +31 °C.

"Сильна спека цього літа очікується 12-16 червня. Це всього 3-4 дні. Температура підніметься до +35... +37 °C", – повідомив він.

Найбільш спекотний період, за його словами, випаде на 14 і 15 число. А після 16-го температура знову спаде до +29... + 30 °C.

Новини
Що пити і їсти влітку: дієтолог дала пораду

Крім того, в червні народний синоптик прогнозує 4 циклони з дощами. Зокрема, він очікує опадів з 2 по 3 червня, з 6 по 8-го, 12, 17-19 і невеликий дощ 26-27 червня.

Горбань уточнив, що циклон 12 червня торкнеться зачепить південні області. А от інші пройдуть і на півночі. На сході очікуються тільки "залишкові явища від цих циклонів, короткочасні дощі".

Новини
Гороскоп на літо-2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку на найближчі три місяці

У липні, розповів він, з 1 по 17 число буде триматися стабільна температура в межах +29... + 32 °C.

Тих, хто збирається відпочивати на півдні України, Горбань попередив про декілька періодів опадів: з 4 по 6 липня, з 18 по 21, 25-26 і 30-31.

"Найсильніша спека прораховується в липні з 22 числа до кінця місяця. + 35... +37 °C", – зазначив синоптик.

Цього літа на українців чекає спека і дощі

Цього літа на українців чекає спека і дощі

pexels.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко повідомила, що в перші дні літа, 1-2 червня, на території України очікуються дощі з грозами, на півдні та сході – спека +27... +32 °C, на решті території від + 19 до +26 °C.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVПрогноз погоди
Особа
Леонід Горбань
Місце
Україна
Теги
погодавідпочінок
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки