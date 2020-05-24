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24 травня • оновлено в 10:33
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Влітку на українців чекає спека з посухою, зливи і град: кліматологиня здивувала прогнозом

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Цього літа на території України очікується спека з посухою, а також зливи, шквали і град.

Про це розповіла в коментарі OBOZREVATEL кліматологиня Віра Балабух.

Влітку в Україні будуть різкі зміни погоди

Влітку в Україні будуть різкі зміни погоди

"Поки за даними, які дають міжнародні прогностичні центри, очікується, що у нас і надалі літо має бути теплим і посушливим. Так як це відбувалося протягом весни, за винятком травня", – зазначила вона.

За словами кліматологині, влітку буде спостерігатися дефіцит опадів. І в той же час можливі зливи, град зі шквалами, пройдуть грози.

Також будуть і високі температури, причому жаркий період може тривати кілька днів. А середня температура влітку буде вищою, ніж була на початку цього століття.

"Ми будемо спостерігати різкі зміни погоди, як то кажуть, день – в майці, день – в фуфайці. Особливо це стосується червня. Ось зараз холодний травень, але в останні дні вже почнеться літо і температура повітря буде +25...+30 градусів", – сказала Балабух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні на початку червня буде досить спекотною – в південних і північних регіонах, а також в центрі температура повітря підніметься до +26...+29 градусів.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
синоптик спека погода
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