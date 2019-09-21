Влетіла в натовп: в Одесі нова "Зайцева" влаштувала жахливу ДТП

В Одесі на вулиці Академіка Корольова автомобіль Nissan влетів у натовп протестуючих, через що в лікарню були госпіталізовані дві людини.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Одесі, яка зазначає, що через ДТП також постраждав поліцейський.
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За уточненими даними, в лікарні потрапили поліцейський і учасниця мітингу.
На акцію протесту люди вийшли через плани місцевої влади почати будівництво на території місцевого садочка. В знак протесту вони перекрили дорогу.
В один з моментів автомобіль Nissan під управлінням жінки-водія скоїв наїзд на двох людей.
Постраждалі були доставлені в лікарню з травмами ніг.
Подія кваліфікована, як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У центрі Харкова 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській сталася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро людей.
Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали в Київський районний суд результати додаткової експертизи по Зайцевій. Вони не змогли встановити, чи була жінка під час ДТП під дією наркотичних або інших речовин.
Психіатр-нарколог Борис Михайлов заявив, що Зайцева таки була під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом.
У вівторок, 26 лютого 2019 року, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській.
У Харкові в середу, 14 серпня, відбулося розгляд апеляцій учасників ДТП на вул. Сумській Дронова та Зайцевої. Захист Дронова попросив дослідити результати автотехнічної та медичної експертиз, допитати експертів і лікаря-нарколога Федірко.
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