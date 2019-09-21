Влетіла в натовп: в Одесі нова "Зайцева" влаштувала жахливу ДТП

В Одесі на вулиці Академіка Корольова автомобіль Nissan влетів у натовп протестуючих, через що в лікарню були госпіталізовані дві людини.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Одесі, яка зазначає, що через ДТП також постраждав поліцейський.

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За уточненими даними, в лікарні потрапили поліцейський і учасниця мітингу.

На акцію протесту люди вийшли через плани місцевої влади почати будівництво на території місцевого садочка. В знак протесту вони перекрили дорогу.

В один з моментів автомобіль Nissan під управлінням жінки-водія скоїв наїзд на двох людей.

Постраждалі були доставлені в лікарню з травмами ніг.

Подія кваліфікована, як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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