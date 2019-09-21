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21 вересня • оновлено в 13:16
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Влетіла в натовп: в Одесі нова "Зайцева" влаштувала жахливу ДТП

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В Одесі на вулиці Академіка Корольова автомобіль Nissan влетів у натовп протестуючих, через що в лікарню були госпіталізовані дві людини.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Одесі, яка зазначає, що через ДТП також постраждав поліцейський.

Влетіла в натовп: в Одесі нова "Зайцева" влаштувала жахливу ДТП

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"Багатостраждальну справу закрили!" Зайцева і Дронов потрапили у новий скандал через ДТП

За уточненими даними, в лікарні потрапили поліцейський і учасниця мітингу.

На акцію протесту люди вийшли через плани місцевої влади почати будівництво на території місцевого садочка. В знак протесту вони перекрили дорогу.

В один з моментів автомобіль Nissan під управлінням жінки-водія скоїв наїзд на двох людей.

Постраждалі були доставлені в лікарню з травмами ніг.

Подія кваліфікована, як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • У центрі Харкова 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській сталася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро людей.

  • Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали в Київський районний суд результати додаткової експертизи по Зайцевій. Вони не змогли встановити, чи була жінка під час ДТП під дією наркотичних або інших речовин.

  • Психіатр-нарколог Борис Михайлов заявив, що Зайцева таки була під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом.

  • У вівторок, 26 лютого 2019 року, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській.

  • У Харкові в середу, 14 серпня, відбулося розгляд апеляцій учасників ДТП на вул. Сумській Дронова та Зайцевої. Захист Дронова попросив дослідити результати автотехнічної та медичної експертиз, допитати експертів і лікаря-нарколога Федірко.

  • Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Дронова та Зайцевої у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській, в результаті чого вирок першої інстанції вступив в силу.

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Місце
Україна Одеса
Тег
ДТП в Одесі
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