Власниця готелю застрелила дітей і себе: подробиці вбивства на Львівщині

У Великій Волосянці Львівської області сталася трагедія. Мати, власниця готелю, вбила своїх дочок, а потім наклала на себе руки. У селі кажуть, що сім'я вела успішний бізнес і скандалів там не було. Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Дівчаткам було 5 і 9 років

У селі Велика Волосянка Старосамбірського району на Львівщині ще вранці не всі знали про трагедію. Звістка почала поширюватися тільки до обіду. Тоді всі дізналися, що власниця садиби "Каскад" Юлія застрелила з рушниці двох своїх дочок 5 і 9 років – Вероніку і Моніку.

Трагедія сталася на території садиби. Facebook садиби "Каскад"

"Я повірити не можу. Пристойна сім'я, жили в достатку, ніяких проблем у них не було. Вона їздила на автомобілі, іноді бачила її", – розповіла OBOZREVATEL місцева мешканка.

Мама була нормальна

Сама Юлія живе в селі років 15-20. Спочатку сюди переїхали її батьки, а потім вона. Сім'я займалася готельним бізнесом.

Їх приватна садиба "Каскад" користувалася попитом у туристів. Місцеві кажуть, що навіть під час карантину база не була порожньою, тому повірити в фінансові проблеми сім'ї не можуть.

Номери в садибі користувалися попитом. Facebook садиби "Каскад"

Старшу дочку мама возила до ліцею в сусіднє село. Там же в садок ходила і молодша.

"Мама була нормальна, адекватна. Вона могла по дорозі зупинитися і підвезти когось із односельчан. Взагалі нічого поганого про неї ніхто не скаже. Її чоловіка якось мало тут знають. Хтось каже, що він поїхав на заробітки за кордон . Але це дивно, вони готель тримають, там роботи вистачає ", – дивується ще одна місцева жителька.

Поліція розслідує самогубство

Як повідомляють в поліції Львівської області, тіла 36-річної мешканки села і її дочок у віці 5 і 9 років з вогнепальними пораненнями були виявлені на території комплексу відпочинку.

На місці трагедії в садибі. Нацполіція

Як попередньо встановили правоохоронці, 29 вересня о 22.30 жінка, яка жила в садибі, зробила два постріли з мисливської рушниці в своїх дочок. Від отриманих поранень вони померли на місці. Після цього вона вчинила самогубство.

Відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст.115 (умисне вбивство КК України з позначкою самогубство).