Власники "Укркінохроніки" хочуть всю територію: вимагаємо втрутитись

Олександр Ткаченко Суспільство 21:34, 10.06.2020

Нові власники "Укркінохроніки" активувались і за допомогою Київради намагаються отримати в своє розпорядження всю територію кіностудії — площею 2,41 га. Є відчуття, що на такий поспішний крок їх підштовхнуло розслідування правоохоронних органів, яке ще будучи депутатом ініціював разом із комітетом. Думаю, це розслідування відкриє багато цікавих нюансів. Та намагання цілковито присвоїти державну власність — ми не допустимо. І повернемо те, що уже було вкрадено.

Сьогодні підготували листа на мера Віталій Кличко. Вимагаємо не допустити і втрутитись у процес надання у постійне користування земельної ділянки "Укркінохроніки". Бо заразом вони можуть присвоїти корпус університету ім. Карпенка-Карого і житловий будинок ОСББ, які знаходяться на території кіностудії.

Kinokolo

Сподіваюсь, мер прийме правильне рішення і не стане на бік скандального забудовника пана Комарницького, який уже заволодів частиною території і планує там будівництво житлового будинку.

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