Власник NewsOne заявив, що телеміст з Росією відбудеться: названа дата

Телеміст між Україною і Росією все ж відбудеться, і пройде в п'ятницю, 12 липня.
Про це під час візиту в Москву заявив Тарас Козак, який нібито володіє телеканалом NewsOne, пов'язаним з лідером "Опозиційної платформи - За життя" Віктором Медведчуком.
"Сьогодні вранці дивився, що він в п'ятницю відбудеться на російському телебаченні", - заявив Козак.
Ймовірно, він мав на увазі той факт, що пропагандистський телеканал "Росія 1" офіційно не скасував проведення телемосту "Треба поговорити" з українським телеканалом NewsOne.
Анонсований телеміст з пропагандистами РФ
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".
Після підняття громадського резонансу телеканал повідомив про скасування телемосту. Згідно із заявою, це рішення прийнято "через прямі погрози фізичною розправою на адресу каналу, журналістів і їх сімей".
Президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації.
Також в Києві відбувся мітинг біля будівлі телеканалу NewsOne. В акції брали участь близько сотні людей. Деякі учасники підпалили фаєри і димові шашки, були чутні вибухи піротехніки.
Нацрада на позачерговому засіданні ухвалив почати перевірку телеканалу NewsOne на предмет державної зради.
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