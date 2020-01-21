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21 січня • оновлено в 20:44
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/ Суспільство

Влаштували "путлерюгенд": з'явилися показові фото з дітьми з Криму

1.3т
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В окупованому Криму росіяни приміряли на дітей військову форму.

Про це повідомив блогер "Кримська жужелиця" в Twitter, опублікувавши відповідні фото.

"Дитяча мода в окупованому Криму. Школярі Севастополя приміряють форму юнг путлерюгенда і форму так званої "школи майбутніх командирів" дитячого мілітарі-центру "Артек", – сказано в повідомленні.

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У Криму приміряли на дітей військову форму

У Криму приміряли на дітей військову форму

twitter.com/crimea2042

У Криму приміряли на дітей військову форму

У Криму приміряли на дітей військову форму

twitter.com/crimea2042

У Криму приміряли на дітей військову форму

У Криму приміряли на дітей військову форму

twitter.com/crimea2042

У Криму приміряли на дітей військову форму

У Криму приміряли на дітей військову форму

twitter.com/crimea2042

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно подібний інцидент стався в Ялті, де окупанти на одному із заходів вбрали дітей у військову форму.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Севастополь
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Вы что думаете, ба.н.д.ерлоги, лучше когда ребенок одет в форму с фаш.и.с.тским ба.н.деровским "волчьим крюком" и кричит: "Смерть жи.дам и москалям?"
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Крым Андрей
Крым Андрей
Инцидент? А какое ваше дело? Недовольны, что у нас будет смена? И любая прыгучая собака, которая решит сунуть сюда своё рыло, получит пулю в брюхо?
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1
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Мяскою Будущие двухсотикиб за дедушку Вову )))))
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1
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Злопыхатель Вежливый, поверь, чмо, отстаивать интересы страны, которую считаешь Родиной - это гораздо лучше, чем ходить с портретом дырявого укро-нациста
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1
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