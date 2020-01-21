Влаштували "путлерюгенд": з'явилися показові фото з дітьми з Криму

В окупованому Криму росіяни приміряли на дітей військову форму.
Про це повідомив блогер "Кримська жужелиця" в Twitter, опублікувавши відповідні фото.
"Дитяча мода в окупованому Криму. Школярі Севастополя приміряють форму юнг путлерюгенда і форму так званої "школи майбутніх командирів" дитячого мілітарі-центру "Артек", – сказано в повідомленні.
У Криму приміряли на дітей військову форму
twitter.com/crimea2042
У Криму приміряли на дітей військову форму
twitter.com/crimea2042
У Криму приміряли на дітей військову форму
twitter.com/crimea2042
У Криму приміряли на дітей військову форму
twitter.com/crimea2042
Дитяча мода в окупованому Криму. Школярі Севастополя пріміряють форму юнг путлєр'югенду та форму так званої "школи майбутніх командирів" дитячого мілітарі-центру "Артек". pic.twitter.com/9u0GgKB3EG- Кримська Жужелиця (@ crimea2042) 21 січня 2020 р
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно подібний інцидент стався в Ялті, де окупанти на одному із заходів вбрали дітей у військову форму.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".