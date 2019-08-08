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"Влаштували пекло!" Туристи в Криму поскаржилися на окупантів

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В анексованому Криму перекрили трасу на плато Ай-Петрі, через що туристам довелося по 5-7 годин стояти в черзі, щоб потрапити на канатну дорогу.

Про це пишуть "Примечания" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

При цьому, за словами кримчан, за останні 16 років траса ніколи не була в такому зруйнованому стані. Раніше на ній проводили міжнародні змагання "Крим Ялта Ралі". Однак після приходу окупантів на дорогу "забили" і тріщини перетворилися на глибокі ями.

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У Криму перекрили дорогу на Ай-Петрі

У Криму перекрили дорогу на Ай-Петрі

Примечания

"За України полотно регулярно ремонтували. Навесні і влітку ставили латки, восени перекладали цілими шпальтами. Перед зимовим сезоном всы дрібні тріщини заливали в'язким бітумом, щоб у них не потрапляла вода – через перепади температур вона замерзає і розтає по кілька разів на добу, руйнуючи асфальт", – розповіла місцева мешканка.

У Кримавтодорі ж заявили, що дорога на плато Ай-Петрі офіційно відкрита, але стан полотна не відповідає вимогам безпеки, тому туристам, навіть на особистому легковому транспорті, варто утриматися від поїздки.

У Криму перекрили дорогу на Ай-Петрі

У Криму перекрили дорогу на Ай-Петрі

Примечания

У Криму перекрили дорогу на Ай-Петрі

У Криму перекрили дорогу на Ай-Петрі

Примечания

У Криму перекрили дорогу на Ай-Петрі

У Криму перекрили дорогу на Ай-Петрі

Примітки

"Прочитайте, яке пекло окупанти влаштували своїм скрепним туристам, перекривши дорогу на Ай-Петрі, а також туроператорам, позбавивши їх доходів. Крім того, місцеві скаржаться, що "за України" трасу ремонтували і проводили міжнародні змагання. Тепер все валиться", – прокоментував ситуацію блогер КРЫМский бандеровец.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на курорті Феодосія окупованого Криму забили на сполох через катастрофічну ситуацію з морем. Окупаційна влада не закриває пляжі міста, незважаючи на масовий злив у воду нечистот.

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Тема
Анексія Криму
Особа
КРИМський бандерівець
Місце
Україна
Тег
Крим
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Федоров Федор
Федоров Федор
Волшебный обоss ,определись с линией пропаганды. Ибо когда людям пытаются вложить в голову несколько утверждений, которые прямо противоположны друг другу и выдают их за истину, то это может вызвать шизофрению. Только здесь можно прочесть " Kpымского бanдеровца и Pokсолaнy втудей", которые рассказывают что в Крыму мрак и туристов нет и следом о 5 часовой очереди на канатку)
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
При украине дорогу по северному склону закрывали для тур. автобусов практически каждое лето в связи с ее аварийным состоянием. Знаю об этом не по наслышке а так как сам возил туда экскурсионные группы
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Юг Руси
Юг Руси
В Крыму туристов нет! И точка! ))))))))))))))))))))))))))))))))))
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