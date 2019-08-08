"Влаштували пекло!" Туристи в Криму поскаржилися на окупантів

В анексованому Криму перекрили трасу на плато Ай-Петрі, через що туристам довелося по 5-7 годин стояти в черзі, щоб потрапити на канатну дорогу.

Про це пишуть "Примечания" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

При цьому, за словами кримчан, за останні 16 років траса ніколи не була в такому зруйнованому стані. Раніше на ній проводили міжнародні змагання "Крим Ялта Ралі". Однак після приходу окупантів на дорогу "забили" і тріщини перетворилися на глибокі ями.

У Криму перекрили дорогу на Ай-Петрі Примечания

"За України полотно регулярно ремонтували. Навесні і влітку ставили латки, восени перекладали цілими шпальтами. Перед зимовим сезоном всы дрібні тріщини заливали в'язким бітумом, щоб у них не потрапляла вода – через перепади температур вона замерзає і розтає по кілька разів на добу, руйнуючи асфальт", – розповіла місцева мешканка.

У Кримавтодорі ж заявили, що дорога на плато Ай-Петрі офіційно відкрита, але стан полотна не відповідає вимогам безпеки, тому туристам, навіть на особистому легковому транспорті, варто утриматися від поїздки.

У Криму перекрили дорогу на Ай-Петрі Примечания

У Криму перекрили дорогу на Ай-Петрі Примечания

У Криму перекрили дорогу на Ай-Петрі Примітки

"Прочитайте, яке пекло окупанти влаштували своїм скрепним туристам, перекривши дорогу на Ай-Петрі, а також туроператорам, позбавивши їх доходів. Крім того, місцеві скаржаться, що "за України" трасу ремонтували і проводили міжнародні змагання. Тепер все валиться", – прокоментував ситуацію блогер КРЫМский бандеровец.

Прочитайте, яке пекло окупанти влаштували своїм скрепним туристам, перекривши дорогу на Ай-Петрі, а також туроператорам, позбавивши їх доходів. Крім того, місцеві скаржаться, що "при Україну" трасу ремонтували і проводили міжнародні змагання. Тепер все валиться> https://t.co/Okaq9n89w2 pic.twitter.com/xg8es0LINW - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) August 8, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на курорті Феодосія окупованого Криму забили на сполох через катастрофічну ситуацію з морем. Окупаційна влада не закриває пляжі міста, незважаючи на масовий злив у воду нечистот.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!