Слідчий комітет Росії запідозрив голову Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича в злочині "проти миру і безпеки людства". За даними слідства, В'ятрович нібито із кінця 2014 року і дотепер заперечує факти, встановлені вироком Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі щодо військових злочинців європейських країн. У тому числі ним заперечується приналежність українських націоналістів часів Другої світової війни до військ СС і їхня участь у воєнних злочинах проти мирного населення.

У коментарі OBOZREVATEL Володимир В'ятрович сказав з цього приводу наступне:

Весело. По-перше, з юридичної точки зору мені цікаво, яким чином якась псевдоюридична маячня Російської Федерації має поширюватися на територію суверенної України і на мене як на громадянина України.

По-друге, з історичної точки зору. Я досить ретельно вивчав матеріали Нюрнбергського процесу, які, на жаль, ніколи не були видані в повному обсязі російською мовою. Очевидно, не випадково, тому що саме в матеріалах Нюрнбергського процесу є документи, які свідчать про боротьбу Організації Українських Націоналістів проти нацизму. Очевидно, що ці документи суперечать установкам радянської, а тепер – сучасної російської пропаганди про нібито колабораціонізм бандерівців. Саме тому ці документи ніколи не були опубліковані в Російській Федерації.

Я переконаний, що сьогоднішня Росія відтворює радянські міфи, пов’язані з Другою світовою війною, які не мають нічого спільного ані з рішеннями Нюрнбергського процесу, ані тим паче з об’єктивом баченням того, чим була Друга світова війна. Зокрема, і для українців.

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