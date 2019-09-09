Великий князь Киевский Владимир Мономах родился в 1053 г. Он был сыном Переяславского князя Всеволода Ярославовича и Византийской княжны Марии из рода Мономахов. Таким образом, по женской линии он был прямым потомком древних Римских императоров, а по отцовской – внук Великого князя Киевского Ярослава Мудрого.

Владимир детство провел в Переяславе, а после смерти матери в 1067 г. он становится князем Ростовским. В 1070 г. он женится на Гите - дочери английского короля Гарольда, который погиб в сражении с норманнами в битве при Гастингсе в 1066 г. С Гитой Владимир познакомился еще в юном возврасте, когда учился в Оксфорде. После смерти отца, Гиту родственники перевезли в Швецию, оттуда ее Владимир и забрал в жены.

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В 1078 г. отец Владимира Всеволод становится Великим князем Киевским, а Владимир получает в правление Черниговское княжество. В своей деятельности Всеволод всегда опирался на своего сына Владимира, который сотни раз приезжал на консультации с отцом в Киев, всего за день, преодолевая путь на коне из Чернигова.

Когда Киевским князем становится Святополк, то Владимир Мономах уступает Черниговское княжество и вступает во владение Переяславским, которое было первым соседом Киевской Руси с многочисленными племенами половцев. Понимая всю опасность от кочевников, Владимир Мономах много сделал для объединения сил со своими соседями – Киевским и Черниговским княжествами для совместной борьбы с кипчаками. Он организовывает совместные походы руссов в 1103, 1107, 1109 и 1111 гг., в которых громит различные половецкие орды. Одна из них – Приднепровская под названием Кай, вынуждена была бежать на Кавказ. Это не мешает Владимиру Мономаху после смерти супруги Гиты женится второй раз на дочери одного из половецких ханов.

В 1113 г., после смерти князя Киевского Святополка, горожане поднимают огромное восстание. Они недовольны своим социально-экономическим положением и требуют на Киевский престол именно Владимира Мономаха. Владимир несколько медлит, так как знает, что по очередности есть старшие за него наследники, однако те не решились выдвинуть свои требования на престол и Мономах становится Великим князем Киевским. Ему было 60 лет, он имел большой управленский опыт и как мудрый государь проводит реформы. Прежде всего, он вынуждает снизить проценты по займам, потом упраздняет институт холопства за попадание за долги. Все эти изменения вошли в свод законов "Русская правда" под названием Статут Мономаха. В политической сфере он восстанавливает силу централизованного государства с центром в Киеве, которое успешно функционировало при его деде Ярославе Мудром. Он проводит активную внешнюю политику, установив доверительные отношения с Византией. Урезает аппетиты своих соседей – королей Малопольши и Венгрии.

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В 1118 г. он пишет "Поучение" детям, с тем, чтобы княжеские потомки знали как себя добропорядочно вести и не повторяли его ошибок.

Нужно особо вспомнить вымышленную историю с шапкой Мономаха, которой короновали Московского царя Ивана Грозного и следующих самодержцев, вплоть до последнего императора из семьи Романовых – Николая Второго. Никакой шапки князь Владимир не получал от Византийского императора Константина – последнего из царствующего рода Мономахов. Тот умер, когда Владимиру было всего два года. Просто Кремлю хотелось как то обосновать придуманную преемственность московских самодержцев и византийских императоров, чтобы нашлось подтверждение догме, что якобы Москва после захвата Константинополя турками стала третьим Римом, а четвертого, по их мнению – не бывать. На самом деле эта шапка была соткана самаркандскими мастерами через сто пятьдесят лет после смерти Владимира Мономаха, и была подарена одним из монгольских ханов Московскому князю Ивану Калите.

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А вот действительно интересно, что сын Владимира Мономаха и Гиты – Мстислав был женат на дочери шведского короля, а их дочь вышла замуж за датского короля, которому она родила сына Вольдемара, который впоследствии и стал правителем Датского королевства. Свою сестру Владимир Мономах выдал замуж за императора Германской империи.

Ну и, наконец, в истории Киевского государства (Киевской Руси) Великий князь Владимир Мономах остался образцом добропорядочности и государственной мудрости – а его непростой, но славный жизненный путь тому подтверждение.

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