Головна Новини
10 вересня • оновлено в 06:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Олександр Левченко
Олександр Левченко
Історик, дипломат Всі статті автора

Владимир Мономах – выпускник Оксфорда и гордость Киевского государства

9.5т Читати матеріал російською

Великий князь Киевский Владимир Мономах родился в 1053 г. Он был сыном Переяславского князя Всеволода Ярославовича и Византийской княжны Марии из рода Мономахов. Таким образом, по женской линии он был прямым потомком древних Римских императоров, а по отцовской – внук Великого князя Киевского Ярослава Мудрого.

Владимир детство провел в Переяславе, а после смерти матери в 1067 г. он становится князем Ростовским. В 1070 г. он женится на Гите - дочери английского короля Гарольда, который погиб в сражении с норманнами в битве при Гастингсе в 1066 г. С Гитой Владимир познакомился еще в юном возврасте, когда учился в Оксфорде. После смерти отца, Гиту родственники перевезли в Швецию, оттуда ее Владимир и забрал в жены.

Новини
Готы как часть истории Украины и Крыма

В 1078 г. отец Владимира Всеволод становится Великим князем Киевским, а Владимир получает в правление Черниговское княжество. В своей деятельности Всеволод всегда опирался на своего сына Владимира, который сотни раз приезжал на консультации с отцом в Киев, всего за день, преодолевая путь на коне из Чернигова.

Когда Киевским князем становится Святополк, то Владимир Мономах уступает Черниговское княжество и вступает во владение Переяславским, которое было первым соседом Киевской Руси с многочисленными племенами половцев. Понимая всю опасность от кочевников, Владимир Мономах много сделал для объединения сил со своими соседями – Киевским и Черниговским княжествами для совместной борьбы с кипчаками. Он организовывает совместные походы руссов в 1103, 1107, 1109 и 1111 гг., в которых громит различные половецкие орды. Одна из них – Приднепровская под названием Кай, вынуждена была бежать на Кавказ. Это не мешает Владимиру Мономаху после смерти супруги Гиты женится второй раз на дочери одного из половецких ханов.

Новини
Народ, соединивший донецкие степи, Крым и Русь-Украину

В 1113 г., после смерти князя Киевского Святополка, горожане поднимают огромное восстание. Они недовольны своим социально-экономическим положением и требуют на Киевский престол именно Владимира Мономаха. Владимир несколько медлит, так как знает, что по очередности есть старшие за него наследники, однако те не решились выдвинуть свои требования на престол и Мономах становится Великим князем Киевским. Ему было 60 лет, он имел большой управленский опыт и как мудрый государь проводит реформы. Прежде всего, он вынуждает снизить проценты по займам, потом упраздняет институт холопства за попадание за долги. Все эти изменения вошли в свод законов "Русская правда" под названием Статут Мономаха. В политической сфере он восстанавливает силу централизованного государства с центром в Киеве, которое успешно функционировало при его деде Ярославе Мудром. Он проводит активную внешнюю политику, установив доверительные отношения с Византией. Урезает аппетиты своих соседей – королей Малопольши и Венгрии.

Новини
Стратегическая ошибка Симона Петлюры

В 1118 г. он пишет "Поучение" детям, с тем, чтобы княжеские потомки знали как себя добропорядочно вести и не повторяли его ошибок.

Нужно особо вспомнить вымышленную историю с шапкой Мономаха, которой короновали Московского царя Ивана Грозного и следующих самодержцев, вплоть до последнего императора из семьи Романовых – Николая Второго. Никакой шапки князь Владимир не получал от Византийского императора Константина – последнего из царствующего рода Мономахов. Тот умер, когда Владимиру было всего два года. Просто Кремлю хотелось как то обосновать придуманную преемственность московских самодержцев и византийских императоров, чтобы нашлось подтверждение догме, что якобы Москва после захвата Константинополя турками стала третьим Римом, а четвертого, по их мнению – не бывать. На самом деле эта шапка была соткана самаркандскими мастерами через сто пятьдесят лет после смерти Владимира Мономаха, и была подарена одним из монгольских ханов Московскому князю Ивану Калите.

Новини
Поход на Москву

А вот действительно интересно, что сын Владимира Мономаха и Гиты – Мстислав был женат на дочери шведского короля, а их дочь вышла замуж за датского короля, которому она родила сына Вольдемара, который впоследствии и стал правителем Датского королевства. Свою сестру Владимир Мономах выдал замуж за императора Германской империи.

Ну и, наконец, в истории Киевского государства (Киевской Руси) Великий князь Владимир Мономах остался образцом добропорядочности и государственной мудрости – а его непростой, но славный жизненный путь тому подтверждение.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олександр Левченко Олександр Левченко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
57
Коментарі
3
9
Смішно
106
Цікаво
3
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Livesey David
Livesey David
В Оксфорде учился, куясе, а что не в кyевском нац. универе им. тараски шевченки?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Сергеевич Александр
Сергеевич Александр
Давно так не смеялся, особенно доставило обучение в Оксфорде. Университет был основан в 1117 году. Мономаху к тому времени было 64 года. Он уже сидел на киевском столе, разбирался с сыновьями, новгородцев утихомиривал. Одной неграмотной фразой можно поставить под сомнение всю статью. Может автор просто троллит украинских читателей, откровенно стебется?
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Сергеевич Александр
Сергеевич Александр
Или автор адепт альтернативной истории.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Camobar Camcon
Camobar Camcon
Россия - страна с самым не предсказуемым прошлым,
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel