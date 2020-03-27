Глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вказала на пробіл влади щодо перевірки на коронавірус приїжджих людей. Мовляв, евакуйованих з Ухань ізолювали на 14 днів, а нікого після - не стали.

Свою думку вона висловила в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". На початку він провела аналогію між літаком, що летить в Україну, із США і чашкою Петрі.

"Поки ми зараз з вами розмовляємо, з США летить літак. Там 390 пасажирів. 9 годин летять. Там чашка Петрі - це посуд, де під спеціальною температурою розмножуються бактерії", - сказала Тимошенко.

Юлія Тимошенко Скріншот з відео

За її словами, в країну прилетіло близько 100 тисяч чоловік, а величезна кількість стоять на кордонах, спілкуються між собою і передають вірус. Також Тимошенко згадала ситуацію з евакуйованими з Уханю, яких відправили на ізоляцію в Нові Санжари, і задалася питанням, чому так не поступають з новоприбулими.

"Пам'ятаєте, який стрес був, коли приїхав автобус з Уханю? Його намагалися прилаштувати по всій країні. І тоді цих людей ізолювали на 14 днів. Це була колосальна подія для країни. А тепер їх майже 100 тисяч. Так чому ми з Уханю ізолювали на 14 днів, а цих немає?", - обурилася вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

України 20 лютого організувала евакуацію своїх громадян з китайського міста Ухань, який став епіцентром епідемії коронавируса COVID-19.

На борт літака взяли 73 людини – серед них як українці, так і іноземці.

На карантин їх привезли в Нові Санжари Полтавської області. Там спалахнули масові протести наляканого населення.

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