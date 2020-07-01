Різкий спад статистики щодо COVID-19 в Україні: у МОЗ пояснили, що відбувається

Міністерство охорони здоров'я не занижує та не приховує добової статистики щодо кількості тих, хто захворів на COVID-19.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказали в пресслужбі головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, коментуючи 664 інфікованих за минулу добу 30 червня, що на 42 нижче, ніж за день до цього, а також ситуацію із "загубленими даними" на Донеччині.

У середу, 1 липня, в мережі виникла дискусія щодо коректності інформації про кількість нових випадків коронавірусу за попередню добу. Українці вважають, що ця цифра – 664 – може бути значно нижчою за реальні дані. Висловлювалися також припущення, мовляв, у такий спосіб влада хоче, щоб Україна потрапила в список країн зеленої зони – це дасть змогу зняти обмеження на перетин кордонів із Європейським Союзом.

"Перед тим як запустити метро, у Києві теж різко падала захворюванність", – припустила Олена Петушинська.

"Не зчуєтеся, як за тиждень коронавірус в Україні зникне", – додала Анна Надточій.

Скриншот зі сторінки у Facebook Тетяни Висоцької

Окрім того, українська журналістка Тетяна Висоцька на своїй сторінці у Facebook зазначила, що МОЗ "загубило" 71 інфікованого коронавірусом лише в Донецькій області. Мовляв, у офіційних зведеннях згадуються 484 інфіковані, а місцева влада повідомляє про 555.

"Невже це так важко звести інформацію з 25 джерел, щоб вона була достовірною? Чи треба було показати нижчу цифру, нове українське "плато"? – обурилася вона й не виключила, що схожа ситуація може бути в інших регіонах України.

Скриншот зі сторінки у Facebook Cергія Сидоренка

"У добову статистику вносяться абсолютно всі дані, які Центру громадського здоров'я надходять від лабораторних центрів, зокрема й приватних. Це дуже жорстко контролюється. Нинішня добова статистика – це всі дані про випадки, що їх було отримано від лабораторних центрів учора після завершення робочого дня. Дані, які надійдуть сьогодні, будуть відображені в завтрашній статистиці. В українців є така звичка, як не звертатися на вихідних до медиків, особливо якщо ці вихідні довгі. Чекають на робочий день. Протягом тижня все вирівняється. Щодо ситуації на Донеччині, то вони подають нам те, що проводять", – запевнили OBOZREVATEL в пресслужбі Ляшка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами Національної академії наук, до кінця тижня, 3 липня, епідемія коронавірусу в Україні дещо сповільниться, як порівняти з попереднім тижнем, і коливатиметься в межах 900-1400 нових випадків зараження на добу.