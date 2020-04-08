Влада в СРСР спеціально споювала народ: блогер розкрив жахливу правду

Усі роки існування СРСР народ споювала сама радянська влада, і вигідно це було лише їй одній.

Про це написав блогер Максим Мирович в блозі на livejournal. Він згадав працю "Наркотики" філософа Станіслава Ігнацкого. Вона описувала алкоголь як "соціальний наркотик", який дозволяє уникати соціальних бунтів і тримає людей в покорі.

"Так, йде поступова деградація, так, в такому суспільстві не з'являється конструктивних геніїв – але такий стан речей повністю влаштовував радянську владу. Аби тихо було", – написав блогер.

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Він нагадав, що пляшка горілки в СРСР коштувала всього 2 рубля і 87 копійок, що в перерахунку на середні зарплати навіть набагато дешевше, ніж вона коштує зараз. Така вартість була якраз зручною, щоб "скинутися на трьох" по рублю, що дружини видали на обід в їдальні, і залишалося ще 13 копійок на плавлений сирок "Хвиля", яким було зручно занюхувати випите.

Другий важливий факт, за словами блогера, це те, що горілка була доступна завжди і всюди.

"Навіть в самому зубожілому сільмазі, в якому і в кращі часи не було нічого, крім кільки в томаті і кислого хліба – завжди можна було побачити ряди пляшок "Столичної", "Російської", "Московської" або "Пшеничної", – написав він .

Крім горілки, в СРСР також вироблялося багато плодово-ягідних кріплених "вин", які пили просто для того, щоб напитися. Такі вина називали "бормотухою", "бирлом", "шмурдяком", а в Білорусі прижилися також назви "чорнило" або "чарлік". За складом все радянське "чорнило" було однаковим – трохи заграв компот з ягід або яблук з додаванням низькоякісного спирту, ароматизаторів і барвників.

На переконання Мировича, в СРСР не було ніякого стимулу для того, щоб займатися саморозвитком і якось себе покращувати.

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"Приватний бізнес в країні був заборонений, і як ініціативним ви б не були, скільки енергії ви б не мали – все одно вашою стелею була б зарплата в 140, максимум в 200 рублів. Не було ніякого стимулу шукати щось нове, ходити на якісь курси, щось винаходити – за будь-який, навіть найгеніальныший винахід (який озолотив б вас на заході), вам максимум дали б почесну грамоту і преміювали б путівкою в дружню Румунію", – написав він.

Саме ця сіра і однакова середа, на його думку, де все вже було вирішено і визначено заздалегідь, і з якої ніяк не можна було вибратися, і штовхала людей до пляшки. Навіщо щось читати, якось покращувати свої навички, якщо зарплату і так будуть платити. П'єш на робочому місці? Нічого, з роботи не звільнять – в СРСР не повинно бути безробітних, це краще держава в світі! А там і до пенсії недалеко – вона у нас гарантована, і на випивку точно вистачить.

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"Словом, радянська система нагадувала велику казарму або концтабір, де всі громадяни були схожі на ув'язнених, просто мотатися свій "життєвий термін" у нескінченній нудьзі, сірості і одноманітності. Від цього люди і починали пити", – підсумував блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали фото часів СРСР, на якому зображена величезна черга в магазин "Шкіргалантерея" на вулиці Велика Васильківська в Києві.

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