Влада в парафіях зміниться: у ПЦУ підготували кардинальні реформи

Православна церква України (ПЦУ) вводить відкритий реєстр для членів кожної церковної парафії — членство "за заявницьким принципом".

Як повідомив митрополит Черкаський і Чигиринський ПЦУ Іоан (Яременко), тепер кожна парафія буде вести відкритий реєстр своїх членів, які братимуть активну участь у фінансово-господарській, благодійній, релігійно-просвітницькій діяльності своєї спільноти, передає "Прочерк".

За його словами, такий підхід повинен демократизувати церковне життя, зробити мирян відповідальнішими за життя парафій, а також чітко визначити, хто в подальшому буде, а хто не має права вирішувати долю приходу (зокрема й у юридичних питаннях).

Ілюстрація 24 канал

"Ми повинні відходити від одноосібного керівництва священика, залучати мирян у життя храму", — зазначив митрополит Іоан.

Він навів приклад: якщо в храмі тече стеля, то за те, щоб її полагодити, буде відповідати не тільки священик, а й кожен мирянин; якщо в селі живе вдова, сирота, то за допомогу їм від суспільства також відповідальний кожен член приходу.

Новини Одна з православних церков офіційно пішла проти ПЦУ

"У 2014 році, коли почалася війна на Сході, допомагати армії бралися всім приходом. Але ми побачили, що наші парафіяни не настільки адаптовані для вирішення інших соціальних проблем, у яких церква може брати участь. Йдеться, наприклад, про допомогу бідним, самотнім матерям тощо. Церква повинна дати зрозуміти кожному прихожанину, що він — член церкви, від якого також залежить, що відбувається навколо нього", — додав митрополит.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Митрополит Епіфаній заявляв, що Православна церква України ризикує втратити Томос у разі відновлення УПЦ Київського патріархату.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!